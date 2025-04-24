Сбер запустил скидку 0,5% на ставку по онлайн-ипотеке на вторичку в ряде регионов
С 24 апреля 2025 года можно получить* скидку 0,5% на ставку по ипотеке Сбера при покупке квартиры на вторичном рынке. Дисконт действует при обслуживании клиентов в режиме онлайн — без визита в офис банка.
Об этом сообщил директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи в ходе своего выступления на Domclick Digital Day во Владивостоке.
Опция доступна на территории Московской, Тульской, Брянской, Рязанской, Тверской, Калужской, Смоленской, Ярославской, Ивановской и Костромской областей.
Оформить ипотеку без визита в офис и получить скидку на ставку можно на покупку квартиры или апартаментов у физического лица по договору купли-продажи. Дисконт применяется только по базовой ипотечной программе и суммируется с другими скидками.
Максимальная сумма кредита:
- 10 000 000 руб. для объектов, расположенных на территории Москвы, Московской обл., Санкт-Петербурга, Ленинградской обл.
- 5 000 000 руб. для объектов, расположенных на прочих территориях
Обязательное условие — применение сервиса «Регистрация и расчеты». Первоначальный взнос не подразумевает использование сертификатов и материнского семейного капитала.
Напомним, что с начала марта в Сбере дважды снизились ставки по рыночным ипотечным программам. А с 14 апреля банк увеличил размер дисконта на ставку по базовым ипотечным программам для зарплатных клиентов с 0,5% до 1%.
Решение о применении дисконта и проведении сделки онлайн остаётся на усмотрение банка
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