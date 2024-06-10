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Рядом с метро или МЦД к 2030 году будут жить 93% москвичей
Дата публикации: 10 июн 2024
К 2030 году станции метро или Московских центральных диаметров будут расположены вблизи домов 93% жителей. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.
«К 2030 году 93% москвичей будут жить рядом со станцией метро или МЦД. По транспортной программе в Москве появятся еще три новые линии, 39 станций метро и 9 новых/реконструированных станций МЦД», — говорится в Telegram-канале дептранса.
В 2010 году таких жителей было 72%.
Как рассказал глава дептранса Максим Ликсутов, под руководством мэра столицы уже построено 112 новых станций метро и МЦК, при этом транспортная сеть продолжает развиваться. По его словам, к 2030 году в Москве будет 517 станций рельсового транспорта, и поездки 1 млн пассажиров в сутки станут до 30% быстрее.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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