В Москве не будут строить студии меньше 28 «квадратов»
Власти Москвы запрещают возводить студии и квартиры площадью менее 28 квадратных метров. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее письмо Москомэкспертизы.
В письме отмечается, что в Жилищном кодексе нет такого вида жилого помещения, как студия. А есть квартира, и минимальная площадь «однушки» должна быть 28 кв. м, «двушки» — 44 кв. м.
«Принимая во внимание достигнутые в городе Москве показатели в сфере жилищного строительства, а также целевые показатели, предусмотренные указом президента Российской Федерации, при проектировании объектов на территории города Москвы отклонение от установленных минимальных значений площади квартир не допускается», — говорится в документе.
В противном случае Москомэкспертиза выдаст отрицательные заключения на строительные проекты. За соблюдением норм площади будет следить Мосгосстройнадзор.
При этом требование не касается помещений в домах, на которые к 7 мая есть положительное заключение по проектной документации или выдано разрешение на строительство.
Ранее президент России Владимир Путин поручил увеличить жилплощадь на одного человека до 33 «квадратов» к 2030 году и до 38 — к 2036-му.
Молодцы! Хватит клоповники строить! Единственное - теперь эти клоповники взлетят в цене, т.к. уникальный товар. Пора успевать и мне купить клоповник.
а запретить платить зарплаты, на которые нельзя купить 30-метровую однушку в разумный срок они не хотят? и бешеный процент по ипотеке как-то снизить? или компенсировать?
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