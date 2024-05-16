Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
3K

В Москве не будут строить студии меньше 28 «квадратов»

Дата публикации: 16 мая 2024
В Москве не будут строить студии меньше 28 «квадратов»

Власти Москвы запрещают возводить студии и квартиры площадью менее 28 квадратных метров. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее письмо Москомэкспертизы.

В письме отмечается, что в Жилищном кодексе нет такого вида жилого помещения, как студия. А есть квартира, и минимальная площадь «однушки» должна быть 28 кв. м, «двушки» — 44 кв. м.

«Принимая во внимание достигнутые в городе Москве показатели в сфере жилищного строительства, а также целевые показатели, предусмотренные указом президента Российской Федерации, при проектировании объектов на территории города Москвы отклонение от установленных минимальных значений площади квартир не допускается», — говорится в документе.

В противном случае Москомэкспертиза выдаст отрицательные заключения на строительные проекты. За соблюдением норм площади будет следить Мосгосстройнадзор.

При этом требование не касается помещений в домах, на которые к 7 мая есть положительное заключение по проектной документации или выдано разрешение на строительство.

Ранее президент России Владимир Путин поручил увеличить жилплощадь на одного человека до 33 «квадратов» к 2030 году и до 38 — к 2036-му.

Читайте также: Хочу купить квартиру. С чего начать?

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии2
П
Пользователь
17 мая 2024

Молодцы! Хватит клоповники строить! Единственное - теперь эти клоповники взлетят в цене, т.к. уникальный товар. Пора успевать и мне купить клоповник.

Д
Дмитрий С.
16 мая 2024

а запретить платить зарплаты, на которые нельзя купить 30-метровую однушку в разумный срок они не хотят? и бешеный процент по ипотеке как-то снизить? или компенсировать?

"Мы за то, чтобы все жили хорошо! А как это будет сделано - ваши проблемы!"

Рекомендуем
Жизнь в апартаментах: плюсы и минусы
63K
Евродвушка: плюсы и минусы
23K
Как выгодно купить квартиру в 2024 году: советы экспертов
33K
Преимущества жизни в маленькой квартире
18K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
40
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
890
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал