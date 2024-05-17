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Домклик назвал самые дешевые квартиры на вторичном рынке Москвы

Дата публикации: 17 мая 2024
Домклик назвал самые дешевые квартиры на вторичном рынке Москвы

Аналитики Домклик изучили объявления о продаже «вторички» в Москве в мае и составили топ-5 самых недорогих лотов. Наиболее доступный вариант обойдется в 1,9 млн руб.

Так, за эту цену продается апарт-студия площадью 6,1 кв. с косметическим ремонтом. Она расположена на третьем этаже кирпичного дома 1983 года постройки. Окон в помещении нет. В объявлении написано, что студия подойдет для коммерческого использования. От дома до станции метро «Электрозаводская» можно дойти за 12 минут.

На втором месте рейтинга — апартаменты-студия рядом с парком Кусково за 2,5 млн руб. Квартира площадью 7,9 «квадратов» находится на втором этаже дома 1970 года постройки. В ней сделан ремонт, пространство разделено на зоны (есть второй ярус). Время в пути до ближайшей станции метро — «Рязанский проспект» — 10 минут.

На третьей позиции — апартаменты-студия в Щербинке. Расположена квартира на первом этаже двухэтажного дома 1950 года постройки. Цена — 2,69 млн руб., площадь — 12,6 кв. м. Есть ремонт, в пешей доступности станция метро «Щербинка» — идти до нее 11 минут.

Четвертой в рейтинге оказалась студия, расположенная в том же доме, что и предыдущий лот, только на втором этаже. Стоит она 2,8 млн руб., площадь — 13,9 кв. м. В квартире сделан косметический ремонт.

Пятерку самых дешевых лотов на «вторичке» Москвы замыкает апарт-студия площадью 11 «квадратов». Находится она в доме 1962 года постройки на Парковой улице и стоит 2,9 млн руб. Квартира продается с ремонтом, также в ней есть мебель. До станции метро «Первомайская» можно дойти за 11 минут. Сейчас квартиру сдают в аренду — в объявлении указано, что арендатор готов остаться на длительный срок.

Читайте также: Домклик составил рейтинг самых бюджетных квартир на «вторичке» Санкт-Петербурга

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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