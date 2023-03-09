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Новости
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Россияне смогут покупать жилье у закрытых паевых фондов на средства льготной ипотеки

Дата публикации: 09 мар 2023
Россияне смогут покупать жилье у закрытых паевых фондов на средства льготной ипотеки

Правительство России расширяет типы недвижимости, которые можно взять в ипотеку. Теперь участники ипотеки с господдержкой, семейной, дальневосточной и IT-ипотеки могут оформить кредиты на жильё, которое входит в состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов.

«Также теперь средства льготной, семейной, дальневосточной и IT-потеки можно будет направлять на приобретение готового жилья у закрытых паевых инвестиционных фондов. Это даст дополнительные возможности для граждан и застройщиков», — сказал председатель правительства, премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Сделки с такой недвижимостью возможны при условии, что пайщики являются первыми собственниками этих помещений.

Как работают паевые инвестфонды

Принцип работы заключается в том, что фонд вкладывает средства инвесторов в объекты жилой или коммерческой недвижимости, которые строит и развивает. В обмен вкладчики получают ценные бумаги фонда — паи. Их стоимость зависит от цены недвижимости.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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