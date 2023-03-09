Россияне смогут покупать жилье у закрытых паевых фондов на средства льготной ипотеки
Правительство России расширяет типы недвижимости, которые можно взять в ипотеку. Теперь участники ипотеки с господдержкой, семейной, дальневосточной и IT-ипотеки могут оформить кредиты на жильё, которое входит в состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов.
«Также теперь средства льготной, семейной, дальневосточной и IT-потеки можно будет направлять на приобретение готового жилья у закрытых паевых инвестиционных фондов. Это даст дополнительные возможности для граждан и застройщиков», — сказал председатель правительства, премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Сделки с такой недвижимостью возможны при условии, что пайщики являются первыми собственниками этих помещений.
Как работают паевые инвестфонды
Принцип работы заключается в том, что фонд вкладывает средства инвесторов в объекты жилой или коммерческой недвижимости, которые строит и развивает. В обмен вкладчики получают ценные бумаги фонда — паи. Их стоимость зависит от цены недвижимости.