В Домклик выяснили, какое жильё россияне покупали в ипотеку в феврале
Аналитики Домклик изучили структуру выданных ипотечных кредитов Сбера за февраль 2023 года и рассказали, как менялись предпочтения россиян при выборе недвижимости.
Чаще всего в ипотеку россияне в феврале покупали жильё на «вторичке» (72%). В крупнейших регионах (Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург) доля вторичного рынка оказалась минимальной — 60%.
Лидерами по доле сделок на «вторичке» (более 88%) стали регионы Северо-Кавказского федерального округа (Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия). Высокая доля сделок на вторичном рынке жилья (более 80%) также отмечена во многих регионах Центрального округа (Курская, Владимирская, Брянская, Ивановская, Липецкая, Тамбовская, Тверская области).
Доля ипотечных сделок на рынке новостроек по-прежнему немного превышает осенние показатели (23% против 19%). Скорее всего, этому способствовало смягчение условий льготной программы для IT-специалистов: в феврале был снижен зарплатный порог (для городов-миллионников — до 120 тыс. рублей, для других населённых пунктов — до 70 тыс.) и повышен предельный возраст (с 44 до 50 лет включительно). В результате объём выдач по этой программе вырос с 2,2 до 4,7 млрд рублей.
Последний месяц зимы на рынке ипотечного кредитования оказался довольно активным: было выдано более 77 тысяч кредитов, что на 44% превышает январские показатели. Что интересно, лидерами по приросту за месяц являются не крупнейшие мегаполисы, а регионы с численностью населения до 1,5 млн человек.
Думаю, повсеместному усилению спроса на ипотеку на «вторичке» (72% от всех сделок) способствовало широкое распространение скидок от собственников. А на первичном рынке удержанию спроса на новостройки помогло расширение льготных программ семейной и IT-ипотеки.
Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.
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