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В Домклик выяснили, какое жильё россияне покупали в ипотеку в феврале

Дата публикации: 07 мар 2023
В Домклик выяснили, какое жильё россияне покупали в ипотеку в феврале

Аналитики Домклик изучили структуру выданных ипотечных кредитов Сбера за февраль 2023 года и рассказали, как менялись предпочтения россиян при выборе недвижимости.

Распределение ипотеки по типам кредитов в феврале 2023 года (топ-10 регионов по количеству ипотек). Покупка первичного и вторичного жилья обозначена как «Первичное» и «Вторичное» соответственно. Приведены данные по индивидуальному строительству. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объёме выдач.
Распределение ипотеки по типам кредитов в феврале 2023 года (топ-10 регионов по количеству ипотек). Покупка первичного и вторичного жилья обозначена как «Первичное» и «Вторичное» соответственно. Приведены данные по индивидуальному строительству. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объёме выдач.

Чаще всего в ипотеку россияне в феврале покупали жильё на «вторичке» (72%). В крупнейших регионах (Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург) доля вторичного рынка оказалась минимальной — 60%.

Лидерами по доле сделок на «вторичке» (более 88%) стали регионы Северо-Кавказского федерального округа (Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия). Высокая доля сделок на вторичном рынке жилья (более 80%) также отмечена во многих регионах Центрального округа (Курская, Владимирская, Брянская, Ивановская, Липецкая, Тамбовская, Тверская области).

Доля ипотечных сделок на рынке новостроек по-прежнему немного превышает осенние показатели (23% против 19%). Скорее всего, этому способствовало смягчение условий льготной программы для IT-специалистов: в феврале был снижен зарплатный порог (для городов-миллионников — до 120 тыс. рублей, для других населённых пунктов — до 70 тыс.) и повышен предельный возраст (с 44 до 50 лет включительно). В результате объём выдач по этой программе вырос с 2,2 до 4,7 млрд рублей.

Последний месяц зимы на рынке ипотечного кредитования оказался довольно активным: было выдано более 77 тысяч кредитов, что на 44% превышает январские показатели. Что интересно, лидерами по приросту за месяц являются не крупнейшие мегаполисы, а регионы с численностью населения до 1,5 млн человек.

Думаю, повсеместному усилению спроса на ипотеку на «вторичке» (72% от всех сделок) способствовало широкое распространение скидок от собственников. А на первичном рынке удержанию спроса на новостройки помогло расширение льготных программ семейной и IT-ипотеки.

В каких регионах самые дружелюбные арендодатели — исследование Домклик №1
Евгений Волобуев
Руководитель Аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка

Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.

Читайте также: Ипотека для IT: условия льготной программы в Сбере, инструкция и список компаний

Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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