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Объём выданной ипотеки в Сбере в феврале 2023 вырос почти в 1,5 раза

Дата публикации: 07 мар 2023
Объём выданной ипотеки в Сбере в феврале 2023 вырос почти в 1,5 раза

Аналитики Домклик изучили данные Сбера по количеству выданных ипотечных кредитов и выяснили, как менялся спрос на ипотеку в феврале 2023 года и какие регионы вошли в топ-10 по числу выдач.

Как показала статистика Сбера, в феврале 2023 года было выдано 77 тыс. ипотек. Это на 44% больше январского показателя и всего на 10% отстаёт от уровня февраля 2022 года.

Топ-10 регионов РФ по количеству выдач ипотеки в феврале 2023 года. Процентный прирост по отношению к январю 2023 года для каждого региона показан в скобках.
Топ-10 регионов РФ по количеству выдач ипотеки в феврале 2023 года. Процентный прирост по отношению к январю 2023 года для каждого региона показан в скобках.

В топ-3 регионов по количеству ипотек вошли Московская область, Москва и Тюменская область. По сравнению с январём 2023 года Москва уступила Московской области по количеству сделок, а Санкт-Петербург теперь и вовсе занимает только 7-ю строчку в рейтинге.

При этом месячный прирост количества выданных ипотек наблюдается не только в крупнейших мегаполисах страны, но и в менее населённых регионах России. Так, лидерами по приросту в феврале стали Липецкая (+92%), Орловская (+85%) и Курская области (+77%).

Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.

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Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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