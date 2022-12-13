В Госдуме предложили разрешить девелоперам досрочно передавать жилье дольщикам
Депутаты Госдумы предложили внести изменения в закон о долевом строительстве (214-ФЗ) и закрепить право застройщиков на досрочную передачу жилья дольщикам. Об этом пишет РИА Недвижимость. «Предлагается внести изменения в 214-ФЗ и на законодательном уровне закрепить право застройщика досрочно исполнять свои обязательства по передаче объекта долевого строительства», — указывается в пояснительной записке к законопроекту, предложенному депутатами от Единой России и ЛДПР.Уточняется также, что застройщики должны предусмотреть сроки и порядок передачи жилья дольщикам. В исключительных случаях должен составляться односторонний акт или иной документ о передаче объекта долевого строительства.Сегодня застройщик в большинстве случаев не может передать дольщику жилье досрочно, так как это не допускается законом. Предложенные изменения как раз помогут покупателям новостроек получить в собственность объекты долевого строительства раньше срока, установленного договором, при досрочном завершении строек, полагают депутаты.