Россияне рассказали о желаемом размере корпоративной пенсии
Почти половина (45%) опрошенных россиян, участвующих в корпоративных пенсионных программах, хотели бы получать выплату от 50 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании СберНПФ и сервиса «Работа.ру».
Корпоративная пенсия ― это негосударственная пенсия, которая формируется за счет взносов работодателя в пенсионный фонд. Такие взносы работодатель и работник могут перечислять совместно ― это зависит от вида корпоративной программы.
Согласно данным, лишь 8% опрошенных россиян сообщили, что у них на работе есть корпоративная пенсионная программа. 22% не знают, предлагает ли их работодатель такую льготу. Большинство респондентов (70%) ответили отрицательно.
Чаще всего о наличии КПП сообщали сотрудники финансовой отрасли (24%), транспорта и логистики (18%), сферы образования и науки (13%), строительства (10%), а также IT и телекома (7%).
Среди респондентов, работодатель которых предлагает корпоративную пенсионную программу, 48% участвуют в ней. 19% пока не присоединились, но планируют. Еще 33% опрошенных не собираются копить на пенсию с работодателем.
По данным нашего исследования, в 2024 году 85% опрошенных россиян рассчитывают на корпоративную пенсию свыше 30 тыс. руб. Это ощутимо превышает аналогичный показатель 2023 года: тогда такие амбиции были только у 62% респондентов. И работодатели реагируют на этот запрос. По итогам девяти месяцев 2024 года мы видим всплеск интереса к корпоративным пенсионным программам от СберНПФ: число компаний, включивших этот инструмент в соцпакет, выросло на 45% год к году.
45% участников опроса хотели бы получать пенсию от работодателя свыше 50 тыс. руб. Каждый четвертый (23%) ― 40-50 тыс. руб. Еще 17% озвучили сумму в 30-40 тыс. руб., 11% ― 20-30 тыс. руб. Лишь 4% россиян согласны на корпоративную пенсию в 20 тыс. руб.
В исследовании участвовали 3,5 тыс. пользователей сервиса «Работа.ру» по всей России.
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