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Пенсии работающих россиян снова будут индексировать

Дата публикации: 26 июн 2024
Пенсии работающих россиян снова будут индексировать

В России с 2025 года вернут индексацию пенсий пожилым людям, которые работают. Такой закон Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях.

Пенсии работающим пенсионерам в России не индексируют с 2016 года. Но их увеличивают после увольнения с учетом пропущенных индексаций.

После того как закон подпишет президент, индексация будет происходить сразу — в течение всего времени, пока пенсионер работает, ждать увольнения ему не придется.

Увеличивать будут пенсию, которая могла бы быть у человека, если бы он все это время не работал. Например, к концу 2024 года пенсионер получает 15 тыс. руб. За годы работы он пропустил индексацию на 4 тыс. руб. В 2025 году база для индексации составит 19 тыс. руб.

Но полученную сумму добавят к пенсии, выплачиваемой на руки, то есть к 15 тыс. руб.

С 2025 года всем пенсионерам выплаты будут повышать дважды: с 1 февраля — по уровню фактической инфляции, а также с 1 апреля — проиндексируют страховую часть пенсии по уровню доходов Социального фонда.

При этом сумму, которая накопилась за 2016-2024 годы с учетом положенной индексации, пенсионеру все равно выплатят только после его увольнения.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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