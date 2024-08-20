Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
1K

Россияне назвали достойный размер зарплаты

Дата публикации: 20 авг 2024
Россияне назвали достойный размер зарплаты

Почти половина (48%) опрошенных россиян считают справедливой оплату труда на уровне 100-200 тыс. руб. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Сравни».

Еще 19% участников опроса заявили, что должны получать за свою работу более 500 тыс. руб., 18% — менее 100 тыс. руб.

Между тем возможность получать более высокую зарплату влияет на выбор профессии в случае 69% респондентов. 80% рассказали, что через работу хотели бы достичь определенного жизненного стандарта.

Кроме этого, 81% участников исследования готовы обучиться или повысить квалификацию, чтобы зарабатывать больше. При этом 60% из них не хотели бы много тратить на учебу — в пределах 50 тыс. руб. Еще 20% назвали сумму в 50-100 тыс. руб., 9% — свыше 500 тыс. руб., 8% — 100-200 тыс. руб., а 3% — 200-500 тыс. руб.

Опрос проводился методом онлайн-панели, в нем участвовали 1,37 тыс. человек старше 18 лет по всей России.

Материалы по теме:

В Сбере выяснили, где самые высокие зарплаты в России

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Россияне назвали зарплату мечты
8K
Россияне рассказали, сколько денег у них остается до зарплаты
6K
Россияне назвали размер пенсии мечты
2K
Россияне рассказали, на что собираются копить в 2024 году
1K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
43
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
905
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал