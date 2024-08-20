Россияне назвали достойный размер зарплаты
Почти половина (48%) опрошенных россиян считают справедливой оплату труда на уровне 100-200 тыс. руб. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Сравни».
Еще 19% участников опроса заявили, что должны получать за свою работу более 500 тыс. руб., 18% — менее 100 тыс. руб.
Между тем возможность получать более высокую зарплату влияет на выбор профессии в случае 69% респондентов. 80% рассказали, что через работу хотели бы достичь определенного жизненного стандарта.
Кроме этого, 81% участников исследования готовы обучиться или повысить квалификацию, чтобы зарабатывать больше. При этом 60% из них не хотели бы много тратить на учебу — в пределах 50 тыс. руб. Еще 20% назвали сумму в 50-100 тыс. руб., 9% — свыше 500 тыс. руб., 8% — 100-200 тыс. руб., а 3% — 200-500 тыс. руб.
Опрос проводился методом онлайн-панели, в нем участвовали 1,37 тыс. человек старше 18 лет по всей России.
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