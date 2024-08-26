Большинство россиян хотели бы жить на пенсии в частном доме — опрос
Больше половины (52%) опрошенных россиян назвали частный дом идеальным жильем для пенсии. Об этом говорится в исследовании сервиса «Ремонт со СберУслугами» и СберНПФ.
Еще 36% респондентов выбрали квартиру, 11% — таунхаус.
Эксперты также выяснили, что 36% участников опроса достаточно двух комнат для проживания на пенсии. 27% хотели бы иметь три комнаты, 18% — более четырех, 15% — четыре. Лишь 4% достаточно однокомнатного жилья.
«Большинство опрошенных россиян на пенсии хотели бы жить в просторном доме или квартире. При этом география предпочтений у людей довольно разная. 39% голосов набрало жилье в пригороде, 38% — у моря, 34% — в городе, 27% — на природе, например, в деревне или на даче», — рассказал генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий.
Кроме того, как показало исследование, жизнь в горах привлекает 14% респондентов, 12% мечтают просто жить уединенно. Исторические локации интересуют 9% респондентов, а близость к крупным торговым центрам важна для 7% россиян. Только 1% опрошенных выбрали другой вариант ответа, например, жизнь в лесу.
Самыми важными элементами для комфортной жизни респонденты назвали современную кухню с техникой (58%) и просторные комнаты с высокими потолками (56%). 50% — наличие балкона или террасы, 44% — близость к медицинским учреждениям. 34% заявили о важности лифта, сада или огорода.
По 32% респондентов выбрали гараж или парковочное место, а также систему безопасности. Еще 30% респондентов отметили бассейн, 21% — спортзал и камин, 20% — система «умный дом». Безбарьерная среда имеет значение для 15% опрошенных. 3% указали другие характеристики, такие как отсутствие соседей, собственный кабинет и мастерскую.
Как купить частный дом: инструкция
Вы можете оставить первый.