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Новости
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Россияне рассказали о своем отношении к ремонту

Дата публикации: 02 авг 2024
Россияне рассказали о своем отношении к ремонту

У большинства опрошенных россиян (71%) ремонт квартиры ассоциируется с расходами, при этом 85% респондентов относятся к нему положительно. Об этом говорится в исследовании сервисов «Ремонт со СберУслугами» и «Работа.ру».

В ходе опроса выяснилось, что у 50% ремонт вызывает понимание трудоемкости работ, столько же думают о том, что жилье преобразится. У 37% участников исследования он ассоциируется с суетой, у 28% — с творчеством, у 26% — с удовлетворением.

Кроме этого, респонденты из-за ремонта испытывали такие чувства, как стресс (25%), интерес (22%), увлечение (18%), конфликт (12%), тревогу (10%), разочарование (7%).

Вместе с тем 85% россиян относятся к ремонту хорошо ввиду преображения квартиры, у 66% он вызвал удовлетворение от изменений к лучшему и смены обстановки, у 60% — радость от достижений. 37% опрошенных назвали ремонт средством для творчества и самовыражения, 17% видят в нем новые возможности для декорирования, 13% — для проведения времени с семьей и друзьями.

С какими негативными эмоциями столкнулись россияне при ремонте

При этом 70% россиян испытывают негативные эмоции, поскольку ремонт отнимает много времени. 58% пожаловались на большое количество пыли и грязи, 49% были недовольны тем, что вышли за рамки бюджета.

Кроме этого, 38% респондентов заявили, что потратили на ремонт много сил и нервов. 22% столкнулись с неожиданными проблемами со стройматериалами, по 20% — со сложностями с подрядчиками и с выбором дизайна.

Про конфликты в семье из-за ремонта рассказали 19% респондентов, с соседями — 8%.

В опросе участвовали более 3,5 тыс. респондентов, которые делали ремонт за последние пять лет, из всех регионов России.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии1
С
Сергей Т.
15 авг 2024

Краткая суть опроса - негативные эмоции связаны с процессом ремонта, а положительные - с его результатом)

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