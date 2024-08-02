Россияне рассказали о своем отношении к ремонту
У большинства опрошенных россиян (71%) ремонт квартиры ассоциируется с расходами, при этом 85% респондентов относятся к нему положительно. Об этом говорится в исследовании сервисов «Ремонт со СберУслугами» и «Работа.ру».
В ходе опроса выяснилось, что у 50% ремонт вызывает понимание трудоемкости работ, столько же думают о том, что жилье преобразится. У 37% участников исследования он ассоциируется с суетой, у 28% — с творчеством, у 26% — с удовлетворением.
Кроме этого, респонденты из-за ремонта испытывали такие чувства, как стресс (25%), интерес (22%), увлечение (18%), конфликт (12%), тревогу (10%), разочарование (7%).
Вместе с тем 85% россиян относятся к ремонту хорошо ввиду преображения квартиры, у 66% он вызвал удовлетворение от изменений к лучшему и смены обстановки, у 60% — радость от достижений. 37% опрошенных назвали ремонт средством для творчества и самовыражения, 17% видят в нем новые возможности для декорирования, 13% — для проведения времени с семьей и друзьями.
С какими негативными эмоциями столкнулись россияне при ремонте
При этом 70% россиян испытывают негативные эмоции, поскольку ремонт отнимает много времени. 58% пожаловались на большое количество пыли и грязи, 49% были недовольны тем, что вышли за рамки бюджета.
Кроме этого, 38% респондентов заявили, что потратили на ремонт много сил и нервов. 22% столкнулись с неожиданными проблемами со стройматериалами, по 20% — со сложностями с подрядчиками и с выбором дизайна.
Про конфликты в семье из-за ремонта рассказали 19% респондентов, с соседями — 8%.
В опросе участвовали более 3,5 тыс. респондентов, которые делали ремонт за последние пять лет, из всех регионов России.
С чего начать ремонт в квартире
Краткая суть опроса - негативные эмоции связаны с процессом ремонта, а положительные - с его результатом)