Названы самые востребованные специалисты в ремонте
Большинство опрошенных россиян (70%) в ходе ремонта в квартире не смогли обойтись без электриков. Об этом говорится в исследовании сервисов «Ремонт со СберУслугами» и «Работа.ру».
Вторыми в списке незаменимых оказались сантехники и специалисты по отоплению и канализации. Они получили по 55% голосов. Третье место заняли мастера по установке окон (54%), четвертое — мастера по укладке плитки и по натяжным потолкам (по 48%). Также в топ-5 вошли специалисты по строительно-монтажным работам с 46%.
Респонденты, которые делали ремонт в квартире, также не смогли обойтись без кровельщиков (41%), промышленных альпинистов (38%), специалистов по отделке (34%), по изоляционным (28%) и фасадным работам (22%).
Для меньшинства опрошенных незаменимыми оказались сборщики мебели (16%), дизайнеры интерьера (13%) и специалисты по клинингу (8%).
Руководитель проектов сервиса «Ремонт со СберУслугами» Полина Цветкова считает востребованность электриков и сантехников закономерной, поскольку эти работы сложные, и для их выполнения нужны профессионалы.
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