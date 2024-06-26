Россияне назвали главные страхи при покупке жилья
Чаще всего опрошенные россияне боятся столкнуться с недобросовестными продавцами, проблемами с документами на сделке и шумными соседями. Об этом говорится в исследовании сервисов «Ремонт со СберУслугами» и «СберСтрахования».
Чуть реже, но все же респонденты переживают за качество коммуникаций в квартире и по поводу возможных аварий. Об этом заявили почти треть респондентов.
Примерно столько же — 29% россиян — опасаются, что суд признает сделку недействительной, а 26% — появления насекомых.
Кроме того, 22% опрошенных пугает перспектива ремонта в новом жилье, 20% — возможные проблемы с отделкой от застройщика, 18% — сложности с незаконной перепланировкой. При этом 20% респондентов заявили, что не боятся ничего.
Вместе с тем только половина участников исследования покупали недвижимость или собираются это сделать. Из них 4% приобрели ее в этом году, столько же — в 2023-м. 21% респондентов сделали это в течение последних пяти лет. Столько же купить жилье только планируют.
В опросе участвовали свыше 3,5 тыс. жителей России старше 18 лет.
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