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Новости
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Россияне рассказали о главных трудностях при наследовании недвижимости

Дата публикации: 19 июл 2024
Россияне рассказали о главных трудностях при наследовании недвижимости

Основной сложностью при наследовании недвижимости опрошенные россияне считают оформление документов. Так ответили 20% респондентов. Об этом говорят результаты исследования сервиса «Ремонт со СберУслугами» и Rambler&Co.

Еще 13% назвали одной из основных трудностей наличие других наследников, 8% — состояние недвижимости в целом, 7% — дорогой ремонт.

Кроме этого, 4% опрошенных переживают, что не смогут жить в полученной квартире, 3% — о проблемах с ее продажей или сдачей в аренду. А 42% видят другие сложности при наследовании недвижимости.

Между тем недвижимость в наследство получали 47% участников опроса. 41% из них ее приняли, 6% — отказались. Остальные 53% жилье никогда не наследовали: 37% из них хотели бы, 16% это не нужно.

Как показало исследование, 29% респондентов собираются жить в унаследованной квартире, 24% рассматривают ее продажу. Еще 19% россиян хотели бы сдавать такую недвижимость в аренду, а 18% — отдать ее родственникам или детям. Каждый десятый (10%) распорядился бы жильем по-другому.

В опросе участвовали более 160 тыс. человек от 18 до 45 лет из всех регионов страны.

Материалы по теме:
  1. Как продать унаследованную недвижимость
  2. Покупка наследственной квартиры: как не лишиться жилья и денег

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии1
Е
Елена Г.
19 июл 2024

Статистика дело хорошее, но хотелось бы конкретно разобрать ситуации с наследованием имущества для семей с детьми! К примеру, при наследовании автомобиля, одним из родителей и детьми, при наличии/отсутствии других правопреемников, допустим пережившие родители (бабушка, дедушка умершего родителя), или дети от другого брака и т.д. Переживший супруг получает право по закону на 1/2 доли автомобиля, а оставшаяся доля 1/2 делится на всех претендентов первой очереди(переживший супруг в том числе) в равных долях . Сложность в том, что дождавшись 6 месяцев и получив свидетельство о наследовании, переживший супруг оформить автомобиль не сможет! Прямой дорогой в органы опеки по месту регистрации детей! Что особенно удивляет, что разрешение на гос.регистрацию транспорта пережившему родителю, в простой письменной форме, предоставляют дети в возрасте от 10 лет, представителям органов опеки. И это удивительное требование, на мой взгляд, не имеет моральной основы, сомнительно влияет на детскую психику. Поскольку все больше успешных людей в РФ, уверены, что одаривать детей благами, которые созданы родителями , не стоит! Есть важность в воспитании и предоставлению ребенку инструмента для заработка в дальнейшем (в виде хорошего образования)! В числе прочих документов, подается заявление в орган опеки на разрешение зарегистрировать транспортное средство. Плюсом 15 дней на получение разрешения. После чего, ГиБДД вправе зарегистрировать объект с обременением в пользу всех правопреемников ! Вот как-то так. Только факты и независимое мнение,

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