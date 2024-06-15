IQ-индекс российских городов вырос на 55% за пять лет
Уровень внедрения цифровых технологий в городах России увеличился на 55% с 2018 года. Об этом сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин.
Индекс «IQ городов» определяют в рамках проекта «Умный город» с 2020 года. Для этого власти оценивают работу интеллектуальных систем тепло-, водо- и газоснабжения, датчиков контроля качества воздуха и других показателей, напомнил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.
По его словам, в 2023 году среднее значение индекса достигло 61 балла из 120, что на 11% больше, чем в 2022-м.
«В этом году он (индекс "IQ городов" — ред.) рассчитан для 235 городов. Лидерами в каждой категории стали Москва, Тюмень, Южно-Сахалинск и Чернушинский городской округ. Отмечу, что по сравнению с базовым 2018 годом, уровень цифровизации российских городов вырос на 55%», — рассказал Файзуллин.
Речь о таких категориях, как крупнейшие, крупные и большие города, а также административные центры.
«Умный город» — ведомственный проект Минстроя, который стартовал в 2018 году. Его задача — внедрить передовые цифровые и инженерные решения в городскую и коммунальную инфраструктуру.
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