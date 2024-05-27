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Новости
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Россияне назвали главные проблемы при ремонте жилья

Дата публикации: 27 мая 2024
Россияне назвали главные проблемы при ремонте жилья

Неприятные ситуации во время ремонта квартиры возникали у 28% опрошенных россиян: 61% из них ломали свое имущество, 7% — чужое. Об этом говорится в исследовании «СберСтрахования» и сервиса «Ремонт со СберУслугами».

Еще 18% заливали соседей, 14% повреждали инженерные сети, выяснили эксперты, опросив свыше 3,5 тыс. жителей России.

Также в ходе опроса выяснилось, что большая часть респондентов (34%) занимались ремонтом самостоятельно, 27% доверили эту задачу специалистам. Столько же россиян делали его сами частично, оставив сложные работы профессионалам. 12% признались, что им помогали с ремонтом друзья и родственники.

Как показало исследование, у 25% опрошенных преображение дома или квартиры занимает в среднем один-два месяца, у 19% — меньше месяца. 14% тратят на это полгода, 13% — больше года, 6% — целый год. При этом 23% участника опроса рассказали, что никогда не делали ремонт.

Среди тех, кто делал ремонт дома, 25% закладывали на него до 50 тыс. руб., 22% — 100-300 тыс. руб. Кроме того, 21% респондентов потратили на это 51-100 тыс. руб., по 11% — 300-500 тыс. руб. и 501-1 млн руб.

6% опрошенных преображение жилья обошлось в 1-1,5 млн руб., 2% — в 1,5-2 млн руб. Столько же потратили на ремонт более 2 млн руб.

По данным исполнительного директора «СберСтрахования» Александра Абрамова, в первом квартале этого года средняя выплата по полисам добровольного страхования жилья составила 84 тыс. руб.

Читайте также: Частые ошибки при ремонте квартиры: как избежать проблем

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии1
П
Пользователь
28 мая 2024

Ремонт дома - только сам. Пусть лучше не дизайнерский, и простой - но своими руками, чем нанимать кого-то. Да и вообще, дом это лишь место где ночуешь, остальное время гуляешь по красавице Москве.

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