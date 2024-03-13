Что делать, если в квартире прорвало трубу
Представьте: возвращаетесь домой, а там потоп. Из трубы в ванной фонтаном бьет вода, а этажом ниже хлопает дверь и слышится возмущенный топот соседей на лестнице. Разбираемся, что делать в такой ситуации.
Перекрыть воду
- Водоснабжение. Перекройте воду с помощью вентилей, которые расположены на трубах в ванной. Уточните заранее, где они находятся и как их перекрыть.
- Отопление. Сразу вызывайте аварийную службу, если трубу прорвало в отопительный сезон. Если воды на полу пока мало, попробуйте подставить под место протечки ведро или таз. Будьте осторожны: вода в системе отопления очень горячая. Попадет на кожу — будет ожог. Трубу отопления прорвало во время профилактики летом — подставьте ведро или таз под место, из которого льется вода. Обмотайте место прорыва тряпкой: это замедлит поток. Обычно в месте, где батарея подключена к общедомовой системе, есть запорные вентили. Течет батарея или труба после вентиля — попробуйте перекрыть воду, повернув вентиль.
- Канализация. Полностью перекрыть канализационную трубу не получится. Обмотайте место протечки тряпкой и вызовите аварийную службу.
Вызвать аварийную службу
Необходимо вызвать дежурного сантехника из ЖЭКа (если прорыв произошел в рабочий день) или аварийную службу — ее номер обычно записан на стенде или наклейке в подъезде на первом этаже. Запишите номер заявки и данные оператора, который ее принял.
Дождитесь мастеров, впустите их в квартиру. До их приезда необходимо убрать из места затопления все ценные вещи и электрические приборы, способные вызвать замыкание электропроводки, а также максимально возможно убрать воду с пола и иных поверхностей. Сфотографируйте место протечки и ущерб, нанесенный потопом.
Арендуете квартиру — сразу после аварийной службы позвоните ее владельцу. Дальше в ситуации придется разбираться ему.
Определиться, кто виноват
В разных ситуациях виноватым окажется собственник квартиры или управляющая организация: компания, ТСЖ или застройщик. Все зависит от того, какая именно труба течет.
Чтобы определить, кто виноват в потопе, нужно определить место течи. Стояки, трубы до первого вентиля и сам вентиль считаются общедомовым имуществом, за него отвечает управляющая организация (ст. 5 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 N 491). Собственник квартиры отвечает за протечку, если лопнула труба после первого вентиля.
Бывает, что за прорыв общей трубы отвечает собственник квартиры. Ему придется самому возмещать ущерб, если он без разрешения управляющей организации заменил или отремонтировал свою часть стояка. Поэтому ремонт труб и установку сантехники нужно согласовывать с коммунальщиками.
Арендаторы квартиры за протечки не отвечают. Исключение — если они испортили трубы, батареи или сантехнику.
Составить акт и задокументировать ущерб
Чтобы зафиксировать ущерб, нужно составить акт о заливе квартиры. Этим занимаются сотрудники управляющей организации. Вызывайте их сразу после звонка в аварийную службу.
Акт нужно составить в день прорыва трубы. Если в управляющей организации говорят, что сегодня никто не приедет, отправляйтесь к ним лично и пишите с заявление с требованием выехать на место.
В акте пишут, какую именно трубу прорвало, когда и почему это произошло, какой ущерб причинен из-за залива. Читайте документ внимательно, прежде чем подписывать, и не допускайте расплывчатых формулировок. Не забывайте фотографировать последствия прорыва трубы, записывать видео.
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Договориться о возмещении ущерба
- Внутриквартирная труба. Ущерб возмещает собственник жилья. Он оплачивает ремонт себе и соседям.
- Общая труба. За ущерб отвечает управляющая компания. Чтобы заставить ее заплатить, нужно пройти несколько этапов.
Провести экспертизу. Хорошо, если получится пригласить эксперта прямо в день потопа. Он осмотрит квартиру и выдаст заключение, в котором запишет, где и почему появилась течь, на какую сумму причинен ущерб.
Если из-за прорыва трубы пострадала квартира снизу, ее владельцам тоже придется заказать экспертизу.
Составить претензию и отправить в управляющую организацию. В этом документе описывают ситуацию и требуют возместить ущерб. Претензию подписывают владельцы квартир, пострадавших от залива, и отправляют заказным письмом с описью вложений и уведомлением о получении.
Обратиться в суд. До этого дойдет, если управляющая организация отказалась возместить ущерб или проигнорировала претензию. Для суда понадобятся все документы, которые собрали по заливу: акт, заключения экспертов, фотографии и видеозаписи.
Если суд встанет на сторону истца, управляющей организации придется оплатить не только материальный ущерб, но и затраты на экспертизы, судебные расходы, компенсировать моральный ущерб. К этой сумме добавят 50% штрафа за то, что организация не компенсировала ущерб добровольно (ст. 13 Закона РФ N 2300-1 «О защите прав потребителей»).
Как подготовиться к аварийной ситуации
Чтобы быстро среагировать в случае аварии, к ней нужно быть готовым. Вот что нужно сделать, как только купили квартиру.
- Заключить договор с управляющей компанией. В случае разбирательства ее представители не смогут сказать, что ничего вам не должны.
- Сохранить в мобильном телефоне номера ЖЭКа, аварийной службы, управляющей организации. В экстренной ситуации не придется искать в интернете или бегать на первый этаж за информацией.
- Узнать, где находятся вентили и как с их помощью перекрыть подачу воды.
- Не игнорировать профилактику и осмотр труб, пускать сотрудников управляющей компании для проверок. Собственник квартиры должен следить за коммуникациями. Если проигнорировать проверку или профилактику, управляющая организация в суде сошлется на этот факт.
- Не ремонтировать трубы отопления, водоснабжения и канализации самостоятельно. Любой ремонт коммуникаций нужно согласовывать с управляющей организацией, иначе ущерб от прорыва стояка придется возмещать и себе, и соседям.