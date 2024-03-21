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Срыв сроков ремонта расстроил половину россиян

Дата публикации: 21 мар 2024
Срыв сроков ремонта расстроил половину россиян

Почти половина (47%) опрошенных россиян испытывали сожаление из-за того, что ремонт жилья затягивался. Об этом говорится в исследовании портала «Работа.ру» и сервиса «Ремонт со СберУслугами».

Из них 38% не устроил сделанный ремонт, столько же вышли за рамки бюджета. Кроме того, 32% пожаловались на грязь после работ, 28% — на то, что ремонт отнял много сил.

Еще у 25% респондентов в процессе возникли конфликты с соседями и родственниками, 17% столкнулись с мошенниками.

В опросе участвовали свыше 3,5 тыс. совершеннолетних жителей России.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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