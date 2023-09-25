Получить налоговый вычет по ипотеке в России станет ещё проще
В Федеральной налоговой службе (ФНС) отметили необходимость расширения предоставления налоговых вычетов по ипотеке в упрощенном порядке. Об этом сообщил глава ведомства Даниил Егоров.
«Доля вычетов, предоставляемых в упрощенном порядке, ежегодно растет: инвестиционных — с 38% до 60%, имущественных — с 2% до 7%. С моей точки зрения, этого недостаточно, мы будем расширять эту линейку сервисов, искать адаптивные решения для налогоплательщиков, которые реализуют вычеты в рамках договоров ипотеки», — отметил он.
На сегодняшний день россиянам предоставляются инвестиционные и имущественные вычеты без необходимости заполнения налоговой декларации и подтверждающих документов. Сведения в налоговую службу для начисления гражданам вычетов передают банки.
Как подчеркнули в ФНС, следующим этапом будут социальные вычеты.
«У нас на следующий год запланированы нормы, которые предполагают предоставление нам данных от организации здравоохранения, учебных заведений от фитнес-центров для того, чтобы мы могли для налогоплательщиков заполнять данные по вычетам и в максимально быстром режиме их предоставлять», — добавил Егоров.
Речь идет о получении в упрощенном порядке налоговых вычетов за лечение, фитнес-услуги, обучение и страхование жизни из средств, потраченных после 1 января 2024 года.
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