Россиян могут освободить от главной проблемы при продаже квартир с детской долей
Долю детей в жилье, например, купленном на средства материнского капитала или доставшемся в наследство, могут разрешить менять на долю в квартире близкого родственника. Такой законопроект, разработанный «Единой Россией», скоро внесут в Госдуму, пишут «Известия». Сейчас подобный обмен запрещен Гражданским кодексом.
При покупке другой квартиры вместо той, где использовался маткапитал и есть доля ребенка, сделку приходится согласовывать в органах опеки. Это занимает 15 дней, а любые сложности со сделкой для покупателя вынуждают продавцов идти на уступки, и в результате семье приходится продавать недвижимость со скидкой, пояснил генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков.
В ряде случаев, когда семья хочет приобрести квартиру в новостройке по договору долевого участия сделка может быть невозможна в принципе. Некоторые граждане хотят провести обмен между несколькими своими квартирами или продать жилье, чтобы получить деньги, но органы опеки в основном запрещают такую продажу с перечислением средств на банковский счет ребенка, если ему не приобретается другое жилье.
Как продать квартиру, если собственник несовершеннолетний
Законопроект, который разрешает такие обмены между детьми и их близкими родственниками, — первый шаг в решении подобных проблем, отметила один из авторов законопроекта заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
«Реализация предложенного механизма при соблюдении прав несовершеннолетних позволила бы упростить и ускорить такие обмены и, следовательно, сделать их более привлекательными для потенциальных покупателей. Тогда дисконт при продаже стал бы минимальным или отсутствовал», — добавил заместитель директора юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков.