Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
6K

Россиян могут освободить от главной проблемы при продаже квартир с детской долей

Дата публикации: 17 нояб 2022
Россиян могут освободить от главной проблемы при продаже квартир с детской долей

Долю детей в жилье, например, купленном на средства материнского капитала или доставшемся в наследство, могут разрешить менять на долю в квартире близкого родственника. Такой законопроект, разработанный «Единой Россией», скоро внесут в Госдуму, пишут «Известия». Сейчас подобный обмен запрещен Гражданским кодексом.

При покупке другой квартиры вместо той, где использовался маткапитал и есть доля ребенка, сделку приходится согласовывать в органах опеки. Это занимает 15 дней, а любые сложности со сделкой для покупателя вынуждают продавцов идти на уступки, и в результате семье приходится продавать недвижимость со скидкой, пояснил генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков.

В ряде случаев, когда семья хочет приобрести квартиру в новостройке по договору долевого участия сделка может быть невозможна в принципе. Некоторые граждане хотят провести обмен между несколькими своими квартирами или продать жилье, чтобы получить деньги, но органы опеки в основном запрещают такую продажу с перечислением средств на банковский счет ребенка, если ему не приобретается другое жилье.

Как продать квартиру, если собственник несовершеннолетний

Законопроект, который разрешает такие обмены между детьми и их близкими родственниками, — первый шаг в решении подобных проблем, отметила один из авторов законопроекта заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Реализация предложенного механизма при соблюдении прав несовершеннолетних позволила бы упростить и ускорить такие обмены и, следовательно, сделать их более привлекательными для потенциальных покупателей. Тогда дисконт при продаже стал бы минимальным или отсутствовал», — добавил заместитель директора юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков.

Материнский капитал
Новости
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Рекомендуем
Герман Греф назвал программы с самыми низкими ставками на ипотеку
12K
Как менялся спрос на ипотеку в октябре 2022 — аналитика Домклик
1K
Россиян могут освободить от НДФЛ при продаже единственного жилья
4K
Как оформить ипотеку для семей с детьми по льготной ставке
354K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
13
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
817
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
117
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал