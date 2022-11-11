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Герман Греф назвал программы с самыми низкими ставками на ипотеку

Дата публикации: 11 нояб 2022
Герман Греф назвал программы с самыми низкими ставками на ипотеку

Ставки на ипотеку Сбера остаются доступными. Так, самые низкие ставки действуют на ипотеку с господдержкой, семейную ипотеку и ипотеку для IT-специалистов, сообщил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

«Ставки по ипотеке остаются доступными. У нас (в Сбере — ред.) средние ставки по ипотеке без поддержки чуть выше 10%, с господдержкой — 6,4%, самая дешевая ипотека для семей с детьми и "айтишников" — ставка порядка 4%. Если инфляция не будет расти, то ставки дальше могут снижаться», — сказал глава Сбербанка в интервью телеканалу «Россия 24».

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По словам Германа Грефа, до сентября Сбер почти вернул объем выдач ипотечных кредитов до докризисного уровня, и только в последний месяц показатель по выдаче снизился до 15%, по спросу примерно на 20%. Однако и здесь идет постепенное восстановление.

«До сентября ипотека в России росла хорошим темпом, и фактически мы восстановили уровень одобрения и объём выдачи до докризисного уровня. Вот начиная с конца сентября появилась новая тенденция. Тем не менее, ипотека остаётся доступной, мы видим стабилизацию цен на недвижимость на региональных рынках и серьёзное падение цен на московском рынке первичной недвижимости», — сказал Греф.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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