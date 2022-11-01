Россиян могут освободить от НДФЛ при продаже единственного жилья
Россиян могут освободить от уплаты НДФЛ при продаже комнаты, квартиры или дома, если у них в собственности нет иного жилого помещения. Такой законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Предполагается, что это станет финансовой помощью для граждан, которые продают квартиру или дом, приобретая новое и более дорогое жилое помещение, чтобы улучшить свои жилищные условия.
«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 2171 Налогового кодекса Российской Федерации, дополнив ее пунктом 2 , предусматривающим освобождение от налогообложения доходы физических лиц при продаже объекта недвижимого имущества в виде комнаты, квартиры, жилого дома, если у налогоплательщика нет в собственности иного жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Освободить от уплаты налога при продаже предлагается независимо от того, сколько времени жилье находилось в собственности.
При этом должны выполняться следующие условия:
- новое жильё приобретается не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в который была заключена сделка по продаже старого жилья
- кадастровая стоимость старого жилья ниже, чем стоимость нового и не превышает 50 миллионов рублей
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Напомним, что в России необходимо платить налог с продажи недвижимости. Размер налога для физлиц стандартный — 13%, но он платится не со всей суммы, вырученной от продажи, а с разницы между стоимостью покупки и продажи. Не облагаются НДФЛ и не декларируются доходы от продажи объектов недвижимости, которые находились во владении частного лица не менее 3 или 5 лет.