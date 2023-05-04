Российские банки стали заблаговременно повышать ставки по ипотеке от застройщиков
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке от застройщика до вступления в силу мер Центробанка: в марте средний уровень кредита на первичное жильё составил 5,5%. Об этом заявила глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.
Напомним, что с осени Центробанк готовил меры против ипотеки с экстремально низкими ставками. Ограничения в виде надбавок и повышенных резервов для банков начнут действовать с 30 мая 2023 года. Регулятор пояснил, что ставки по «ипотеке от застройщика» вплоть до 0,1% достигаются за счёт завышения цены приобретаемой квартиры на 20–30%.
«Мы заметили, что с начала года стала снижаться доля таких практик по экстремально низким ставкам. То есть уже в марте средний уровень ставки по ипотеке на ДДУ составил где-то 5,5%, повыше, чем в предыдущие месяцы», — сказала Данилова в эфире телеканала РБК, отметив, что ставки банки снижают добровольно, до вступления в силу требований ЦБ.
Она подчеркнула, что регулятор продолжает следить за рынком и будет реагировать, если начнут появляться новые подобные ипотечные схемы.
Как отмечал директор по работе с партнёрами дивизиона «Домклик» Сбербанка Дмитрий Чернов, сейчас в Сбербанке нет ипотеки по «околонулевым» ставкам, остались субсидированные ставки от 4%. При этом застройщики перестали включать «доплату» за низкую ставку в стоимость квартиры после заявлений Центробанка России. В результате с августа 2022 года, когда был пик субсидированных программ, цены на новостройки снизились на 16%.
Меры СберБанка для поддержки рынка новостроек
СберБанк будет запускать новые продукты, которые поддержат спрос на ипотеку на фоне ограничений ипотеки от застройщика.
Ранее Сбер расширил перечень недвижимости, которую можно приобрести по льготным программам «Господдержка», «Семейная ипотека», «Ипотека для IT», «Дальневосточная ипотека». Теперь новостройки по льготным ставкам можно приобрести у закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) — при условии, что пайщики являются первыми собственниками жилья.
Также ранее Сбер расширил льготную ипотеку с господдержкой. Теперь купить более дорогое жильё в ипотеку можно по низкой ставке, получив дополнительную скидку от застройщика.