Глава Минстроя предложил застройщикам снизить цены на жильё
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин предложил застройщикам снизить цены на жильё.
«Некоторым застройщикам хочется задать вопрос — не хотите ли снизить цены немножко, чтобы продалось?», — обратился глава министерства к участникам рынка на XXIV Ясинской международной научной конференции.
По его словам, такие возможности у застройщиков имеются, что показал соответствующий анализ.
Ранее Центробанк анонсировал ограничения по «ипотеке от застройщика» со ставками вплоть до 0,1%. Как отметили в ЦБ, они достигаются за счёт завышения цены приобретаемой квартиры на 20–30%. Ограничения для банков на выдачу такой ипотеки начнут вводить с 30 мая 2023 года.
Аналитика Домклик
По последней аналитике Домклик, средняя стоимость кв. м на рынке новостроек в феврале упала на 7% по сравнению с показателями в ноябре-январе. Так, в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области квартиры подорожали ненадолго, и уже в феврале вернулись к значениям ноября или ниже.
В других регионах из топ-10 по числу ипотечных выдач высокий спрос на первичное жилье наблюдался и в начале года, поэтому цены в январе продолжили расти. Снижение цен в этих регионах было зафиксировано только в феврале. Такая ситуация наблюдалась в Краснодарском крае, где цены снизились на 5%, Татарстане — на 4%, Ростовской — на 15%, Свердловской и Тюменской областях — на 3% и 1% соответственно.