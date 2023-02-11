Центробанк будет законодательно запрещать новые схемы застройщиков на рынке ипотеки
Застройщики запускают новые нестандартные предложения на рынке ипотеки для привлечения покупателей. Если они будут расти, Центробанк (ЦБ) займется запретом таких программ на законодательном уровне, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Появились новые схемы по кешбэкам, пока единичные. Мы здесь готовы принимать меры регулирования так же, как по ипотеке от застройщика. Нас очень беспокоит то, что такие схемы множатся: одна схема закрывается, появляется другая», — заявила Набиуллина на заседании совета директоров ЦБ.
Если меры регулирования не помогут, ЦБ будет настаивать на законодательном запрете таких предложений.
«Мы будем настаивать на том, чтобы в законодательство были внесены изменения, по которым средства населения через проекты с долевым участием были бы только по стандартным схемам, описанным законодательством, без отклонений», — пояснила Набиуллина.
О каких новых схемах речь
Ранее газета «КоммерсантЪ» обратила внимание, что застройщики стали предлагать возврат первоначального взноса по ипотеке в размере 15% от стоимости квартиры. При этом цена недвижимости становится на 10–15% выше, чем при обычной покупке.
Ранее Центробанк так же жестко высказался против ипотеки с околонулевыми ставками. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина поясняла, что ставки под 0,1% достигаются за счет завышения цены до 30%. Меры против ипотеки с низкими ставками вступят в силу уже в 2023 году. ЦБ готовит регулирование, когда банки должны будут создавать повышенные резервы по таким кредитам.