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Новости
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В Центробанке заявили, что околонулевая ипотека в 2023 году сойдет на нет

Дата публикации: 27 янв 2023
В Центробанке заявили, что околонулевая ипотека в 2023 году сойдет на нет

Доля ипотеки по околонулевым ставкам в новых ипотечных выдачах в 2023 году станет очень низкой или вообще сойдет на нет. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка России (ЦБ) Александр Данилов.

«Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы эти практики (ипотека по околонулевым ставкам — ред.) сошли на нет. Готовится регулирование, когда банки должны будут создавать повышенные резервы по таким кредитам. Поэтому мы рассчитываем, что в новом году объем таких вот выдач с комиссией, так называемой от застройщика, сойдет на нет, или, во всяком случае, доля таких выдач будет очень низкая», — сказал Данилов (его цитирует ТАСС).

Что в ЦБ говорили об околонулевых ставках

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегала, что ставки под 0,1% создают риски не только для граждан, и для финансового сектора в целом, поскольку достигаются за счет следующих факторов:

  • Завышения цен на квартиры на величину комиссии (до 20–30%), которая выплачивается банку застройщиком для компенсации выпадающих доходов
  • Реинвестирования банком полученной от застройщика комиссии
  • Использования субсидируемой ставки от государства (такие продукты в большинстве случаев комбинируются с госпрограммами)

В планах регулятора — ввести для банков повышенные надбавки на такую ипотеку или применить ограничения на выдачи. Меры начнут действовать с этого года.

Читайте также: Ипотека от 1% и ниже: как застройщики субсидируют ставку банка

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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