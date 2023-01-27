В Центробанке заявили, что околонулевая ипотека в 2023 году сойдет на нет
Доля ипотеки по околонулевым ставкам в новых ипотечных выдачах в 2023 году станет очень низкой или вообще сойдет на нет. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка России (ЦБ) Александр Данилов.
«Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы эти практики (ипотека по околонулевым ставкам — ред.) сошли на нет. Готовится регулирование, когда банки должны будут создавать повышенные резервы по таким кредитам. Поэтому мы рассчитываем, что в новом году объем таких вот выдач с комиссией, так называемой от застройщика, сойдет на нет, или, во всяком случае, доля таких выдач будет очень низкая», — сказал Данилов (его цитирует ТАСС).
Что в ЦБ говорили об околонулевых ставках
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегала, что ставки под 0,1% создают риски не только для граждан, и для финансового сектора в целом, поскольку достигаются за счет следующих факторов:
- Завышения цен на квартиры на величину комиссии (до 20–30%), которая выплачивается банку застройщиком для компенсации выпадающих доходов
- Реинвестирования банком полученной от застройщика комиссии
- Использования субсидируемой ставки от государства (такие продукты в большинстве случаев комбинируются с госпрограммами)
В планах регулятора — ввести для банков повышенные надбавки на такую ипотеку или применить ограничения на выдачи. Меры начнут действовать с этого года.