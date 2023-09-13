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Росреестр в Москве зафиксировал рекорд по регистрации ипотечных заявлений в день

Дата публикации: 13 сен 2023
Росреестр в Москве зафиксировал рекорд по регистрации ипотечных заявлений в день

Управление столичного Росреестра зарегистрировало в августе почти 12,7 тыс. ипотечных заявлений за один день, что стало максимальным показателем с начала года. Об этом сообщил руководитель службы Игорь Майданов.

«В августе исполнилось ровно два года с момента реализации в Москве проекта по регистрации сделок с физлицами за 24 часа. За все время более 200 тысяч москвичей менее чем за сутки смогли оформить документы в Едином государственном реестре недвижимости. При этом от месяца к месяцу число обращений растет: с 5,5 тыс. в январе до 12,7 тыс. в августе», — уточнил он.

Пресс-служба Росреестра по Москве
Пресс-служба Росреестра по Москве

По его словам, в январе-августе 2023 года зарегистрировано свыше 72 тыс. ипотечных заявлений, поданных в электронном виде со сроком оформления не более одного дня.

При этом с начала года оформлено больше 125 тыс. ипотечных договоров, включая жилую и нежилую недвижимость. Из них 107 846 заявлений подано в электронном виде, что составляет 86%, вместе с тем 67% от всех онлайн-ипотек зарегистрировано за один день.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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