Росреестр в Москве зафиксировал рекорд по регистрации ипотечных заявлений в день
Управление столичного Росреестра зарегистрировало в августе почти 12,7 тыс. ипотечных заявлений за один день, что стало максимальным показателем с начала года. Об этом сообщил руководитель службы Игорь Майданов.
«В августе исполнилось ровно два года с момента реализации в Москве проекта по регистрации сделок с физлицами за 24 часа. За все время более 200 тысяч москвичей менее чем за сутки смогли оформить документы в Едином государственном реестре недвижимости. При этом от месяца к месяцу число обращений растет: с 5,5 тыс. в январе до 12,7 тыс. в августе», — уточнил он.
По его словам, в январе-августе 2023 года зарегистрировано свыше 72 тыс. ипотечных заявлений, поданных в электронном виде со сроком оформления не более одного дня.
При этом с начала года оформлено больше 125 тыс. ипотечных договоров, включая жилую и нежилую недвижимость. Из них 107 846 заявлений подано в электронном виде, что составляет 86%, вместе с тем 67% от всех онлайн-ипотек зарегистрировано за один день.