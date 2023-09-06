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Минсельхоз РФ планирует возобновить сельскую ипотеку в 2024 году
Дата публикации: 06 сен 2023
Льготное кредитование по программе «Сельская ипотека» могут при определенных условиях возобновить в 2024 году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совместном заседании комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам.
«У нас выросли обязательства по ранее выданным кредитам с учетом увеличения ключевой ставки. Тем не менее, я думаю, что мы в процессе согласования бюджета получим деньги и в новом году начнем выдавать сельскую ипотеку», — пояснил глава ведомства.
Напомним, что Центробанк 15 августа поднял ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ по этому вопросу состоится 15 сентября.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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