Сбер расширит «Дальневосточную ипотеку» на Арктику и запустит льготную ипотеку в Тыве
Сбер запустит льготную ипотеку в Республике Тыва и распространит «Дальневосточную ипотеку» на Арктические зоны. Об этом сообщила пресс-служба банка в ходе Восточного экономического форума.
Первая льготная программа в Тыве будет запущена в сентябре этого года со ставкой от 2% годовых, максимальной суммой кредита — 6 млн рублей и сроком — до 242 месяцев. По программе будет возможно приобрести готовое или строящееся жильё на первичном рынке у юридических лиц.
Также получить «Дальневосточную ипотеку» в Сбере смогут жители Арктических зон. Банк будет готов запустить приём заявок на Домклик после того, как правительство утвердит условия программы. Ранее президент России Владимир Путин поручил к 1 ноября 2023 года запустить льготную Арктическую ипотеку под 2% для молодых семей.
В рамках поручения президента «Дальневосточную ипотеку» распространят на Арктические зоны, куда входят: Мурманская область, Ненецкий и Чукотский автономные округа (в последнем уже действует «Дальневосточная ипотека»), Республика Карелия (6 муниципалитетов), Республика Коми (4 муниципалитета), Республика Саха (также уже действует «Дальневосточная ипотека»), Красноярский край (4 муниципалитета) и Архангельская область (9 муниципалитетов).
Приобрести можно будет готовое жильё на вторичном рынке в сельской местности и моногородах. Кроме того, жителям Арктической зоны станет доступно строительство жилого дома с подрядчиками или самостоятельно.
Расширение мер поддержки в части запуска новых госпрограмм в Республике Тыва и Арктической зоне даст импульс строительству жилья и развитию смежных индустрий, а главное — поможет тысячам граждан переехать в новое жильё на льготных условиях. Подать заявку можно будет онлайн на Домклик.
Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.