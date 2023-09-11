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Сбер расширит «Дальневосточную ипотеку» на Арктику и запустит льготную ипотеку в Тыве

Дата публикации: 11 сен 2023
Сбер расширит «Дальневосточную ипотеку» на Арктику и запустит льготную ипотеку в Тыве

Сбер запустит льготную ипотеку в Республике Тыва и распространит «Дальневосточную ипотеку» на Арктические зоны. Об этом сообщила пресс-служба банка в ходе Восточного экономического форума.

Первая льготная программа в Тыве будет запущена в сентябре этого года со ставкой от 2% годовых, максимальной суммой кредита — 6 млн рублей и сроком — до 242 месяцев. По программе будет возможно приобрести готовое или строящееся жильё на первичном рынке у юридических лиц.

Также получить «Дальневосточную ипотеку» в Сбере смогут жители Арктических зон. Банк будет готов запустить приём заявок на Домклик после того, как правительство утвердит условия программы. Ранее президент России Владимир Путин поручил к 1 ноября 2023 года запустить льготную Арктическую ипотеку под 2% для молодых семей.

В рамках поручения президента «Дальневосточную ипотеку» распространят на Арктические зоны, куда входят: Мурманская область, Ненецкий и Чукотский автономные округа (в последнем уже действует «Дальневосточная ипотека»), Республика Карелия (6 муниципалитетов), Республика Коми (4 муниципалитета), Республика Саха (также уже действует «Дальневосточная ипотека»), Красноярский край (4 муниципалитета) и Архангельская область (9 муниципалитетов). 

Приобрести можно будет готовое жильё на вторичном рынке в сельской местности и моногородах. Кроме того, жителям Арктической зоны станет доступно строительство жилого дома с подрядчиками или самостоятельно.

Расширение мер поддержки в части запуска новых госпрограмм в Республике Тыва и Арктической зоне даст импульс строительству жилья и развитию смежных индустрий, а главное — поможет тысячам граждан переехать в новое жильё на льготных условиях. Подать заявку можно будет онлайн на Домклик.

Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

Читайте также: Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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