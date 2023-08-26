Росреестр планирует передать фонд данных об оценке недвижимости «Роскадастру». Что это значит для граждан и бизнеса
Росреестр собирается передать новые полномочия по управлению сведениями в сфере земли и недвижимости публично-правовой компании (ППК) «Роскадастр». Об этом сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.
При этом сама ППК останется подведомственной Росреестру, а изменения относятся к делегированию полномочий, позволяющих службе с 1 января 2024 года сосредоточиться на глобальных задачах цифровизации геоданных для усиления эффективности госуправления.
Как это повлияет на россиян и бизнес-сектор
Отмечается, что передача полномочий позволит увеличить доступность услуг по оспариванию чувствительных результатов кадастровой оценки. В дальнейшем ожидается взаимодействие граждан и бизнеса с платформой «Национальная система пространственных данных» (НСПД).
Сейчас, чтобы оспорить результаты кадастровой стоимости, людям нужно подавать декларации лично или отправлять их почтой. После изменений решить вопросы можно будет онлайн — через платформу НСПД: подать документы о характеристиках недвижимости, направить замечания по определению кадастровой стоимости, обращения с просьбой предоставить необходимые разъяснения, а также заявления об исправлении ошибок при определении кадастровой стоимости и об установлении цены на рынке.