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Росреестр планирует передать фонд данных об оценке недвижимости «Роскадастру»‎. Что это значит для граждан и бизнеса

Дата публикации: 26 авг 2023
Росреестр планирует передать фонд данных об оценке недвижимости «Роскадастру»‎. Что это значит для граждан и бизнеса

Росреестр собирается передать новые полномочия по управлению сведениями в сфере земли и недвижимости публично-правовой компании (ППК) «Роскадастр»‎. Об этом сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.

При этом сама ППК останется подведомственной Росреестру, а изменения относятся к делегированию полномочий, позволяющих службе с 1 января 2024 года сосредоточиться на глобальных задачах цифровизации геоданных для усиления эффективности госуправления.

Как это повлияет на россиян и бизнес-сектор

Отмечается, что передача полномочий позволит увеличить доступность услуг по оспариванию чувствительных результатов кадастровой оценки. В дальнейшем ожидается взаимодействие граждан и бизнеса с платформой «Национальная система пространственных данных» (НСПД).

Сейчас, чтобы оспорить результаты кадастровой стоимости, людям нужно подавать декларации лично или отправлять их почтой. После изменений решить вопросы можно будет онлайн — через платформу НСПД: подать документы о характеристиках недвижимости, направить замечания по определению кадастровой стоимости, обращения с просьбой предоставить необходимые разъяснения, а также заявления об исправлении ошибок при определении кадастровой стоимости и об установлении цены на рынке.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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