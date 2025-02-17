Новостройки Москвы в пределах МКАД: топ-10 самых доступных по цене ЖК
Мы изучили объявления о продаже квартир на первичном рынке Москвы в феврале 2025 года и отобрали самые доступные по цене жилые комплексы, расположенные в пределах МКАД.
Все объявления представлены на витрине Домклик. Цены на квартиры в подборке варьируются от 6,8 до 10,8 млн рублей, площадь объектов — от 19 кв. м.
ЖК 2-й Иртышский
Проект возводится на востоке Москвы, между тремя станциями метро «Щелковская», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».
До станции «Черкизовская» можно дойти пешком за 25 минут или доехать на общественном транспорте за 20. Дорога до станций «Бульвар Рокоссовского» и «Щёлковская» займёт 25 минут на общественном транспорте.
В ЖК можно купить квартиру стоимостью 6,8 млн рублей. По такой цене продаётся студия площадью 23,5 кв. м, расположенная на 24 этаже 26-этажного дома. Срок сдачи — 4 квартал 2027 года.
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ЖК Бусиновский парк
Комплекс расположен на севере Москвы — в районе Западное Дегунино, между двумя крупнейшими столичными автомагистралями: Дмитровским и Ленинградским шоссе. Дорога на машине до каждого из них занимает 10 минут.
В 20 минутах пешком находится станция метро и МЦД «Ховрино», а в 15 минутах — от МЦД «Грачёвская».
Самый бюджетный лот в этом ЖК — студия площадью 21 кв. м, расположенная на 11 этаже 32-этажного дома, который будет сдан в 4 квартале 2026 года. Цена объекта — 6,9 млн рублей.
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ЖК Алтуфьевское 53
Жилой комплекс строится на северо-востоке Москвы. Рядом — удобный выезд на Алтуфьевское шоссе, а оттуда — на ТТК и МКАД, так что до центра Москвы вы доедете на машине примерно за 20 минут.
До станции метро «Отрадное» можно доехать на транспорте за 15 минут. За 20 минут получится добраться до станции «Бибирево». Столько же займёт прогулка до станции МЦД «Дегунино».
Самый бюджетный вариант из доступных к продаже квартир — студия площадью 20,5 кв.м, расположенная на 21 этаже 33-этажного дома. Стоимость — 7,8 млн рублей, срок сдачи — 2 квартал 2025 года.
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ЖК Открытый парк
Возводится на востоке Москвы в зелёном районе Метрогородок, в 20 минутах от станции метро «Бульвар Рокоссовского». За 3 минуты на автомобиле отсюда можно доехать до СВХ, за 13 — до МКАД, и за 16 — до ТТК. В 10 минутах ходьбы находится национальный парк «Лосиный остров».
За 8 млн рублей в ЖК можно купить готовую квартиру–студию площадью 20 кв. м.
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ЖК Полар
Жилой квартал строится на севере Москвы в районе Северное Медведково, в 17 минутах пешком от станции метро «Медведково». В двух минутах ходьбы находится Медведковской заповедник.
Цены на квартиры начинаются от 8,1 млн рублей. За такую сумму можно купить студию площадью 19,5 кв. м, срок сдачи дома — 2 квартал 2027 года.
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ЖК Плеханова 11
Это квартал из пяти корпусов, расположенный в тихом спальном районе Перово на востоке Москвы — в 10 минутах пешком от станции метро «Шоссе Энтузиастов». Проект будет располагаться на пересечении улицы Плеханова и 2-го проезда Перова Поля.
До станции МЦК «Шоссе Энтузиастов» — 15 минут пешком, а до метро «Перово» — 20 минут. Ехать до СВХ и ЮВХ — 5 минут, до МКАД — 13 минут, до ТТК — 7 минут.
Самый бюджетный лот в этом ЖК — студия площадью 19 кв. м, расположенная на 24 этаже 32-этажного дома, который будет сдан в 3 квартале 2026 года. Цена объекта — 8,7 млн рублей.
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ЖК Лосиноостровский парк
Жилой квартал расположен на востоке Москвы, в районе Метрогородок. В 12 минутах пешком — станции метро и МЦК «Бульвар Рокоссовского». За 3 минуты на автомобиле можно доехать до СВХ, и за 15 — до ТТК.
Среди готовых бюджетных лотов — квартира–студия площадью 20 кв. м. Цена — 9,7 млн рублей.
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ЖК Михайловский парк
Проект находится на юго-востоке Москвы, в шести километрах от ТТК. До станции метро «Окская» — 10 минут пешком, а до «Рязанского проспекта» — 20 минут.
За 10 млн рублей в ЖК можно купить готовую квартиру–студию площадью 24 кв. м.
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ЖК Амурский парк
Комплекс строится на востоке Москвы, в 10 минутах ходьбы от станций метро «Черкизовская» и МЦК «Локомотив». В проекте 15 жилых домов, подземный паркинг и детский сад с бассейном.
В ЖК можно купить квартиру стоимостью 10,6 млн рублей. По такой цене продаётся студия площадью 20 кв. м. Срок сдачи — 2 квартал 2025 года.
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ЖК Квартал Метроном
Жилой проект расположен в границах улиц Тагильской и 1-го Иртышского проезда в Восточном административном округе Москвы (район Метрогородок). Рядом — три самых больших лесных массива столицы.
В 20 минутах ходьбы находится станция метро «Бульвар Рокоссовского», в 11 минутах на машине — станция метро «Щёлковская».
Цены на квартиры начинаются от 11,8 млн рублей. За такую сумму можно купить студию площадью 28,6 кв. м, срок сдачи дома — 3 квартал 2026 года.
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когда начнут снижаться цены?
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