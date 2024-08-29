Родителям школьников хотят дать выходной 1 сентября
День знаний предложили сделать выходным для работников, у которых есть дети 6-18 лет. Такой законопроект депутаты внесли в Госдуму.
По мнению авторов документа, присутствие родителей на линейках очень важно для школьников, особенно для первоклассников и учащихся начальных и средних классов.
Поэтому они предлагают дополнить Трудовой кодекс новой статьей. Согласно ей, работающие родители с детьми от 6 до 18 лет, которые обучаются по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (то есть учатся в 1-11 классах), имеют право на выходной с сохранением зарплаты.
Если 1 сентября выпадает на воскресенье, и линейка проводится в понедельник, 2 сентября, как, например, в этом году, то выходной можно взять в этот день.
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Давно пора, во всяком случаи для женщины этот день нужен выходным сделать. Как и 31 декабря.
Кристина Б.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.