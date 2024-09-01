Как научить ребёнка финансовой грамотности
Далеко не во всех российских школах есть предметы, посвященные основам финансовой грамотности. Поэтому важно, чтобы сами родители могли объяснить детям, что такое ответственное финансовое поведение. Понимание базовых принципов поможет ребёнку в будущем правильно распоряжаться деньгами — создать накопления, инвестировать, избегать ненужных трат, трезво оценивать собственные финансовые возможности.
Человек, который хорошо усвоил эти знания ещё в детстве, во взрослой жизни никогда не попадёт в долговую яму, не вступит в финансовую пирамиду и не будет жить, что называется, «от зарплаты до зарплаты».
В статье собрали несколько советов, которые помогут научить ребёнка правильному обращению с финансами.
Начните с себя
В первую очередь важно следить за собственным финансовым поведением. Если дети видят, как родители бездумно тратят деньги, ничего не откладывают и живут в долг, то никакие советы и умные книжки не помогут сформировать правильное отношение к финансам.
Объясните, что такое ценность денег
Ребёнок должен понять, что деньги не приходят сами по себе, а чтобы их заработать — нужно приложить усилия. Поэтому все траты должны быть обдуманными.
Объясняйте на своём примере. Допустим, если сын или дочь просит что-то купить, оцените эту покупку количеством своих рабочих часов или дней.
Маша хочет кукольный домик, который стоит 3 000 рублей. Мама Маши зарабатывает 60 000 рублей в месяц. При 40-часовой рабочей неделе это 375 рублей в час (60 000/160). Получается, что для покупки этой игрушки маме надо трудиться 8 часов.
Вряд ли просьбы из разряда «мам, ну купи» прекратятся, но, по крайней мере, будет понимание, что наличие денег — это результат труда родителей.
Если у ребёнка есть желание, дайте ему возможность заработать самому. Популярные «бизнес-идеи» — продажа лимонада в летнее время, выгул домашних животных, вязание, написание рефератов, изготовление украшений, репетиторство и другие.
Обратите внимание, что психологи не рекомендуют платить детям за работу по дому или за хорошие отметки. Здесь ключевая мотивация — это ответственность и дисциплина, а не материальная выгода.
Выделяйте средства на карманные расходы
Каждую неделю или месяц выдавайте ребёнку небольшую сумму денег на личные нужды. Пусть это будет его постоянный безусловный доход.
Карманные деньги ребёнок может тратить по своему усмотрению. Да, без вашего контроля он будет совершать ошибки, но это позволит получить ценный опыт. Потратил всю сумму сразу — оставшееся время до следующего «поступления» ты на мели.
Одолжил денег друзьям, а они не вернули, или сам взял в долг, а отдавать нечем — это как раз те самые жизненные ситуации, которые помогут понять, как делать не надо.
Для удобства можно оформить детскую банковскую карту. Вы в любое время сможете перевести деньги на карманные расходы, отслеживать баланс, просматривать историю операций.
Обучайте ребёнка планированию бюджета
Объясните, что важно откладывать часть денег на сбережения и не тратить всё сразу. Конечно, для этого должна быть мотивация. У детей, да и у взрослых тоже всегда есть хотя бы одна мечта, которую можно конвертировать в определённую сумму.
Покажите ребёнку, как он может достичь цели, правильно распоряжаясь своими финансами.
Для этого вместе составьте финансовый план:
- Проанализируйте доходы и расходы и выясните, от каких трат можно отказаться. Так вы определите, какую сумму можно откладывать ежемесячно.
- Посчитайте, за какой срок удастся «накопить на мечту».
- Если все довольны результатами расчётов, остаётся только придерживаться плана. Если покупка дорогостоящая, и копить придётся очень долго, обсудите возможные способы заработка или возьмите часть расходов на себя, чтобы сократить срок накоплений.
Здесь важно обозначить временные рамки. Например, если ребёнок будет понимать, что ему удастся собрать желаемую сумму к определённой дате, это будет мотивировать его не пропускать взносы.
Для хранения сбережений можно использовать обычную копилку, а при наличии банковской карты ребёнок может копить на мечту с помощью виртуальной копилки (например, такая опция есть в мобильном приложении СберKids).
Учите ребёнка быть ответственным потребителем
Объясните, что не всегда нужно покупать самую дорогую вещь или следовать модным трендам. Учите детей сравнивать цены, читать отзывы и принимать взвешенные решения при покупке.
Расскажите о процентах и инвестициях
Чтобы заинтересовать ребёнка и не перегружать его сложными терминами, попробуйте объяснить смысл тех или иных понятий с помощью игры или сказки.
Поверьте, интересно будет всем участникам процесса. Можно придумать истории на самые разные темы — как устроены кредиты и вклады или что такое инфляция.
Редакция журнала Домклик готова вам помочь в этом вопросе. Вооружившись фантазией и вдохновением, мы попробовали с помощью сказочных героев объяснить юным читателям, что такое ипотека.
Сказка об ипотеке от Домклик
В одном сказочном лесу жили-были два друга — зайчик и ёжик. У ёжика не было своего домика, поэтому он жил у зайчика и отдавал ему каждый месяц за это одну морковку. Это называется аренда жилья.
Жили они дружно: гуляли вместе в лесу, собирали ягоды, грибы и другие дары природы.
Ёжик очень любил порядок, поэтому все запасы аккуратно складывал в норке, убирался, рано вставал и делал по утрам зарядку. А зайчик громко грыз морковку по ночам, везде разбрасывал огрызки, приглашал в гости других шумных зайчат. Стало тесно и неуютно ёжику в норке зайчика и захотел он свой собственный домик.
Пошёл тогда ёжик к мудрой сове за советом. Она ему и говорит: «Сходи к кротам, они сделают для тебя собственную норку». Обрадовался ёжик и пошёл к кротам. Кроты согласились сделать для ёжика норку, но попросили за это 10 яблок. У ёжика было всего 3 яблочка. Загрустил он и стал думать, что же делать. Вспомнил, что у запасливой белочки всегда много яблок — и решил попросить в долг у нее ещё 7 яблочек.
Белочка согласилась помочь ёжику, но только если в следующем году ёжик отдаст ей 9 яблок вместо 7 — можно не сразу, а когда насобирает — всего по 1 яблоку в месяц. Ёжик согласился, взял 10 яблок — свои и белочкины, и отнёс их кротам.
Похожим образом устроена ипотека — покупатель берет в банке деньги на покупку своего дома, а потом отдает каждый месяц определенную сумму в банк, пока не выплатит весь долг. Первый взнос нужно накопить самому — это и есть 3 яблока, которые уже были у ёжика. А отдать нужно немного больше, как ежик отдал белочке 9 яблок вместо 7 — это проценты по ипотеке. Кстати, если бы в сказочном лесу был интернет, то ёжик мог бы просто зайти на Домклик и оформить всё онлайн по низкой ставке — и даже отдать меньше яблок, чем у него попросила белочка.
Кроты получили все яблоки и сразу начали строить тёплую и уютную норку для ёжика. Через 5 дней норка была готова, и ёжик пригласил всех своих лесных друзей на новоселье.
А осенью такой богатый урожай яблок был, что ёжик и белочке долг вернул, и себе ещё запасы оставил. Живёт теперь счастливый в своей норке, а зайчик к нему в гости ходит!
Важно помнить, что обучение финансовой грамотности — это процесс, который требует времени и терпения. Начиная примерно с 5-летнего возраста, постепенно вводите ребёнка в мир финансов и помогайте ему развивать навыки управления деньгами. Таким образом вы подготовите его к успешному финансовому будущему.
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