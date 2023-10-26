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Риелторы рассказали об увеличении числа сделок с электронной регистрацией

Дата публикации: 26 окт 2023
Риелторы рассказали об увеличении числа сделок с электронной регистрацией

Дистанционное заключение сделок с недвижимостью постепенно становится обычной практикой, экономит время и силы при заключении договоров. Это подтверждает и официальная статистика, и данные отдельных агентств недвижимости.

Так, по информации центра недвижимости и ипотеки «Этажи» во Владивостоке, с начала 2023 года количество сделок с электронной регистрацией, которые проводились клиентами компании, увеличилось в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это говорит о высокой востребованности диджитал сервисов в сфере недвижимости. Наибольший спрос наблюдается в отношении заключения сделок на продажу вторичного жилья.

Срок электронной регистрации в среднем занимает от 2 до 7 рабочих дней.

Он может увеличиться, если Росреестру понадобятся дополнительные сведения от участников сделки, если ведомство выявит ошибки в документах или обнаружит недостоверную информацию. Однако по данным центра недвижимости и ипотеки «Этажи», в среднем оформление сделок онлайн в электронном виде проходит в 2 раза быстрее, в отличие от обычного способа. 

«Наш партнёр Сбер активно развивает сферу недвижимости и помогает сделать сделки быстрыми и безопасными. Благодаря такому сотрудничеству клиенты могут комфортно и быстро купить или продать недвижимость, оформить ипотеку или оценить имущество. И ехать на объект не обязательно, можно организовать онлайн-показ и удалённо оформить договор. Дистанционно мы уже давно заключаем сделки с покупателями из других регионов и стран, а сейчас это стало доступно для всех», — рассказала генеральный директор «Этажи-Владивосток» Светлана Наговицина.

Читайте также: Инструкция: как подготовиться к сделке с электронной регистрацией недвижимости

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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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