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Новости
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Москвичи оформили рекордное количество электронных сделок с жильем

Дата публикации: 16 окт 2023
Москвичи оформили рекордное количество электронных сделок с жильем

Свыше 375 тыс. онлайн-заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет недвижимости подали жители Москвы за третий квартал 2023 года. Этот результат является рекордным и превосходит предыдущий квартал на 5,5%, сообщили в столичном Управлении Росреестра.

Отмечается, что показатель третьего квартала на 34,2% выше в сравнении с итогами того же периода прошлого года (279,67 тыс.) и более чем в 2,3 раза — результатов июля-сентября 2021 года (160,58 тыс.).

Росреестр
Росреестр

Также за 9 месяцев 2023 года в Москве приняли свыше 1 млн электронных заявлений на регистрацию прав и постановку недвижимости на кадастровый учет.

Как указали в ведомстве, результат января-сентября превышает аналогичный период 2022 года на 48%, а показатель 2021 года — почти в 2,2 раза (+117,5%).

Росреестр
Росреестр

Кроме того, в сентябре 2023 года в столице зафиксировано 125,68 тыс. электронных заявлений, что на 9,1% уступает рекордному августовскому показателю (138,31 тыс.) и на 20,9% больше сентября 2022 года (103,95 тыс.).

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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