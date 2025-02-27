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Новости
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Решение по ипотеке Сбера теперь можно узнать без подачи заявки

Дата публикации: 27 фев 2025
Решение по ипотеке Сбера теперь можно узнать без подачи заявки

Клиенты Сбербанка смогут выяснить, одобрят ли им ипотеку, не подавая заявку на кредит. Такую возможность запустил Домклик.

Новая опция также позволит узнать максимальную сумму ипотеки и размер ежемесячного платежа. Для этого Сбер оценит доходы человека и оформленные ранее кредиты, в том числе в других банках. И такой запрос никак не повлияет на кредитный рейтинг заемщика.

Раньше покупатели не могли узнать заранее, получится ли взять ипотеку, да еще и на конкретный объект. У них была возможность лишь самостоятельно оценить шансы на оформление кредита, опираясь на кредитный рейтинг и долговую нагрузку.

Наш сервис оценки ипотечного потенциала — уникальный продукт, доступный только на Домклик. Этот инструмент существенно облегчает процесс выбора и приобретения недвижимости, предоставляя пользователям возможность заранее рассчитать максимально возможную сумму ипотечного кредита. Благодаря этому клиенты могут скорректировать свою заявку, что, в свою очередь, значительно повышает вероятность одобрения ипотеки банком.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор «Домклик» Сбербанка

Чтобы воспользоваться функцией, достаточно авторизоваться на Домклик через Сбер ID. Сервис работает в пилотном режиме и доступен ограниченному числу пользователей, но в ближайшие месяцы заработает у всех клиентов.

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Новости
Domclick Digital Day
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
Актуальна ли для вас такая возможность?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии15
Е
Екатерина Е.
02 мар 2025

А в каком разделе находится оценка ипотечного потенциала ?

Домклик
5 дней назад

Екатерина Е.здравствуйте! На данный момент сервис работает в тестовом режиме и доступен не для всех пользователей. В ближайшие месяцы сервис заработает для всех клиентов.

Уточним, если вам необходимо рассчитать срок кредита и подобрать оптимальную ипотечную программу, то рассказали в статье, что нужно учесть перед подачей заявки на ипотеку.

П
Полина О.
01 мар 2025

Интересно льготный ипотеку так же модно будет рассчитать?

Домклик
6 дней назад

Полина О.здравствуйте! На данный момент с помощью сервиса можно узнать максимальную сумму ипотеки и размер ежемесячного платежа. Благодаря этому вы сможете скорректировать свою заявку, повысив вероятность одобрения ипотеки банком.

Спасибо, что поделились своим мнением.

Е
Екатерина Н.
28 фев 2025

Так как всё-таки расчитать ипотечный потенциал?

Домклик
6 дней назад

Екатерина Н.здравствуйте! На данный момент сервис работает в тестовом режиме и доступен не для всех пользователей. В ближайшие месяцы сервис заработает для всех клиентов.

Уточним, если вам необходимо рассчитать срок кредита и подобрать оптимальную ипотечную программу, то рассказали в статье, что нужно учесть перед подачей заявки на ипотеку.

Е
Екатерина Н.
5 дней назад

Домкликкак расчитать сумму ипотеки, не подавая заявку ни в одной статье не написано.

Домклик
4 дня назад

Екатерина Н.здравствуйте! На данный момент сервис работает в тестовом режиме и доступен не для всех пользователей. В ближайшие месяцы сервис заработает для всех клиентов.

Уточним, если вам необходимо рассчитать срок кредита и подобрать оптимальную ипотечную программу, то рассказали в статье, что нужно учесть перед подачей заявки на ипотеку.

А
Александр Ю.
28 фев 2025

Уменьшить оплату ипотеки в месяц магу только 20тысяч платить иначе мне не хватить на оплату отопления квартиры и продуктов вот

Домклик
6 дней назад

Александр Ю.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

И
Илья Д.
27 фев 2025

Добрый день! Конечно актуальна.

Д
Дина С.
27 фев 2025

Добрый день.Опечатка в ссылке "домлкик"

Домклик
6 дней назад

Дина С.здравствуйте! Проверили информацию: ссылка работает, всё указано верно.

Е
Евгений С.
27 фев 2025

Звучит круто. А сможет ли сервис сказать, чего не хватает для более успешной подачи заявки?

Домклик
6 дней назад

Евгений С.здравствуйте! На данный момент с помощью сервиса можно узнать максимальную сумму ипотеки и размер ежемесячного платежа. Благодаря этому вы сможете скорректировать свою заявку, повысив вероятность одобрения ипотеки банком.

Спасибо, что поделились своим мнением.

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