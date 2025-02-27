Решение по ипотеке Сбера теперь можно узнать без подачи заявки
Клиенты Сбербанка смогут выяснить, одобрят ли им ипотеку, не подавая заявку на кредит. Такую возможность запустил Домклик.
Новая опция также позволит узнать максимальную сумму ипотеки и размер ежемесячного платежа. Для этого Сбер оценит доходы человека и оформленные ранее кредиты, в том числе в других банках. И такой запрос никак не повлияет на кредитный рейтинг заемщика.
Раньше покупатели не могли узнать заранее, получится ли взять ипотеку, да еще и на конкретный объект. У них была возможность лишь самостоятельно оценить шансы на оформление кредита, опираясь на кредитный рейтинг и долговую нагрузку.
Наш сервис оценки ипотечного потенциала — уникальный продукт, доступный только на Домклик. Этот инструмент существенно облегчает процесс выбора и приобретения недвижимости, предоставляя пользователям возможность заранее рассчитать максимально возможную сумму ипотечного кредита. Благодаря этому клиенты могут скорректировать свою заявку, что, в свою очередь, значительно повышает вероятность одобрения ипотеки банком.
Чтобы воспользоваться функцией, достаточно авторизоваться на Домклик через Сбер ID. Сервис работает в пилотном режиме и доступен ограниченному числу пользователей, но в ближайшие месяцы заработает у всех клиентов.
А в каком разделе находится оценка ипотечного потенциала ?
Екатерина Е.здравствуйте! На данный момент сервис работает в тестовом режиме и доступен не для всех пользователей. В ближайшие месяцы сервис заработает для всех клиентов.
Уточним, если вам необходимо рассчитать срок кредита и подобрать оптимальную ипотечную программу, то рассказали в статье, что нужно учесть перед подачей заявки на ипотеку.
Интересно льготный ипотеку так же модно будет рассчитать?
Полина О.здравствуйте! На данный момент с помощью сервиса можно узнать максимальную сумму ипотеки и размер ежемесячного платежа. Благодаря этому вы сможете скорректировать свою заявку, повысив вероятность одобрения ипотеки банком.
Спасибо, что поделились своим мнением.
Так как всё-таки расчитать ипотечный потенциал?
Екатерина Н.здравствуйте! На данный момент сервис работает в тестовом режиме и доступен не для всех пользователей. В ближайшие месяцы сервис заработает для всех клиентов.
Уточним, если вам необходимо рассчитать срок кредита и подобрать оптимальную ипотечную программу, то рассказали в статье, что нужно учесть перед подачей заявки на ипотеку.
Домкликкак расчитать сумму ипотеки, не подавая заявку ни в одной статье не написано.
Екатерина Н.здравствуйте! На данный момент сервис работает в тестовом режиме и доступен не для всех пользователей. В ближайшие месяцы сервис заработает для всех клиентов.
Уточним, если вам необходимо рассчитать срок кредита и подобрать оптимальную ипотечную программу, то рассказали в статье, что нужно учесть перед подачей заявки на ипотеку.
Уменьшить оплату ипотеки в месяц магу только 20тысяч платить иначе мне не хватить на оплату отопления квартиры и продуктов вот
Александр Ю.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Добрый день! Конечно актуальна.
Добрый день.Опечатка в ссылке "домлкик"
Дина С.здравствуйте! Проверили информацию: ссылка работает, всё указано верно.
Звучит круто. А сможет ли сервис сказать, чего не хватает для более успешной подачи заявки?
Евгений С.здравствуйте! На данный момент с помощью сервиса можно узнать максимальную сумму ипотеки и размер ежемесячного платежа. Благодаря этому вы сможете скорректировать свою заявку, повысив вероятность одобрения ипотеки банком.
Спасибо, что поделились своим мнением.