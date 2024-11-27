Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать

Ремонт жилья затягивался у 90% россиян — опрос

Новости
Дата публикации: 27 нояб 2024
265
Ремонт жилья затягивался у 90% россиян — опрос

У большинства опрошенных россиян (90%) ремонт в квартире или доме длился дольше запланированного срока. Об этом говорится в исследовании сервиса «Ремонт со СберУслугами».

Из них 45% сталкиваются с такой ситуацией редко, 28% — часто. 17% респондентов заявили, что у них работы затягиваются всегда. И только 10% укладываются в намеченные сроки.

Как показал опрос, 37% его участников не отводят конкретное время для ремонта, считая, что все зависит от его сложности. 21% дают на все работы 1-2 месяца, 15% — меньше месяца. Респонденты также называли другие сроки:

  • 11% — 3-4 месяца;
  • 8% — 5-6 месяцев;
  • 5% — 7-12 месяцев;
  • 2% — 2-3 года;
  • 1% — 4 года и более.

Участники исследования указали период задержки ремонта. Так, у 45% работы растянулись чуть меньше чем на месяц, у 33% — на 1-2 месяца, у 9% — на 4-5 месяцев, у 5% — на 6-12 месяцев, а у 8% — более чем на год.

Для того чтобы ускорить процесс, респонденты в основном делали другие работы — таких оказался 41%. Еще 14% меняли исполнителей, 6% вводили штрафы, столько же покупали более дорогие материалы.

Реже всего опрошенные увеличивали число рабочих (4%) и делали все вышеперечисленное (3%). Еще 26% выбрали другой вариант.

В опросе участвовали более 1 тыс. человек из всех регионов РФ.

Материалы по теме:

С чего начать ремонт в квартире

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
А вы сталкивались с задержкой сроков ремонта?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Получил ключи от квартиры в новостройке: что дальше
1M
Что лучше: новостройка или вторичка
144K
Ремонт от застройщика: стоит ли доверять готовым решениям
1K
Как сделать ремонт в ванной комнате
4K
Актуальное
Большинство россиян заявили о необходимости ремонта в своем жилье
сегодня 10:00
82
Почти половина россиян ничего не слышали о ключевой ставке — опрос
вчера 10:00
414
Главное за неделю со 2 по 6 декабря 2024 года
06 дек 2024
6K
Исследование Домклик: к ноябрю процент льготной ипотеки стабилизировался на уровне 40-50%
06 дек 2024
1K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Перейти в канал