Ремонт жилья затягивался у 90% россиян — опрос
У большинства опрошенных россиян (90%) ремонт в квартире или доме длился дольше запланированного срока. Об этом говорится в исследовании сервиса «Ремонт со СберУслугами».
Из них 45% сталкиваются с такой ситуацией редко, 28% — часто. 17% респондентов заявили, что у них работы затягиваются всегда. И только 10% укладываются в намеченные сроки.
Как показал опрос, 37% его участников не отводят конкретное время для ремонта, считая, что все зависит от его сложности. 21% дают на все работы 1-2 месяца, 15% — меньше месяца. Респонденты также называли другие сроки:
- 11% — 3-4 месяца;
- 8% — 5-6 месяцев;
- 5% — 7-12 месяцев;
- 2% — 2-3 года;
- 1% — 4 года и более.
Участники исследования указали период задержки ремонта. Так, у 45% работы растянулись чуть меньше чем на месяц, у 33% — на 1-2 месяца, у 9% — на 4-5 месяцев, у 5% — на 6-12 месяцев, а у 8% — более чем на год.
Для того чтобы ускорить процесс, респонденты в основном делали другие работы — таких оказался 41%. Еще 14% меняли исполнителей, 6% вводили штрафы, столько же покупали более дорогие материалы.
Реже всего опрошенные увеличивали число рабочих (4%) и делали все вышеперечисленное (3%). Еще 26% выбрали другой вариант.
В опросе участвовали более 1 тыс. человек из всех регионов РФ.
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