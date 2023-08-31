Рекордные 4 трлн рублей ипотечных кредитов выдаст Сбер по итогам 2023 года
Сбер по итогам 2023 года выдаст ипотеку на рекордные 4 трлн рублей. Это на 55% больше, чем в прошлом году, и почти на 40% больше, чем в 2021. Об этом в интервью Business FM рассказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.
По итогам 2023 года, если текущие тренды кардинально не поменяются, мы планируем выдать россиянам ипотеку на общую рекордную сумму 4 трлн рублей. Это на 55% больше, чем в прошлом году (тогда объем выдач составил 2,6 трлн рублей), и на 38% больше, чем в 2021 году (тогда объем выдач составил 2,9 трлн рублей).
По его словам, за первые семь месяцев 2023 года спрос на ипотеку вырос по всей стране. Количество сделок увеличилось примерно на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Льготная ипотека держит рынок на плаву
Рынку ипотеки помогают льготные программы, отметил Лейпи. Например в июле Сбер установил новый рекорд по объемам выдач льготной ипотеки, выдав гражданам почти 50 тысяч кредитов.
«Госпрограммы во многом держат рынок в стабильном состоянии. Отказ от такого инструмента негативно скажется на рынке, снизит доступность как нового, так и готового жилья. На мой взгляд, необходимы системные и долгосрочные меры, которые повысят адресность и социальную направленность льготного кредитования. Очень важно, чтобы льготная ипотека была сегментной и точечной. Сбер поддерживает все инициативы, которые повышают доступность ипотеки различным сегментам наших граждан», — подчеркнул директор Домклик.
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Льготная ипотека на вторичку
В ряде регионов нового жилья строят недостаточно, и для жителей таких субъектов Сбер предлагает свои специальные условия, которые позволяют снизить ставку по ипотечному кредиту, покупая объект недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынке, напомнил Лейпи.
Как сообщалось ранее, Минстрой и Центробанк России обсуждают возможность запуска льготной ипотеки на вторичное жильё. Предполагалось, что она может появиться в 600 городах России, где не строятся многоквартирные дома, или их очень мало.
«Мы пристально следим за этим и ожидаем от наших законодателей конкретных предложений по льготной ипотеке на вторичное жилье. Но важно делать это очень осторожно. Мы помним, как этот инструмент поддержки граждан внес свою лепту в удорожание новостроек, — нельзя допустить такой же реакции на вторичном рынке», — отметил Лейпи.
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