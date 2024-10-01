Регулярная проверка систем оповещения пройдет по всей России 2 октября
01 окт 2024
771
Во всех регионах России 2 октября проверят работу муниципальных и региональных систем оповещения. Об этом предупредили в МЧС. Такие проверки ведомство проводит регулярно.
«2 октября проверят систему оповещения в регионах страны. На одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов. Так подается сигнал гражданской обороны "Внимание всем!"», — говорится в сообщении МЧС.
Так проверяют работоспособность всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения на случай чрезвычайных ситуаций, уточняется на сайте ведомства.
«Услышав звук сирены, необходимо не поддаваться панике, сохранять спокойствие, включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение», — пояснили в МЧС.
Рекомендуем
Актуальное
Телеграм-канал Домклик
Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Вы можете оставить первый.