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Регулярная проверка систем оповещения пройдет по всей России 2 октября

Новости
01 окт 2024
771
Регулярная проверка систем оповещения пройдет по всей России 2 октября

Во всех регионах России 2 октября проверят работу муниципальных и региональных систем оповещения. Об этом предупредили в МЧС. Такие проверки ведомство проводит регулярно.

«2 октября проверят систему оповещения в регионах страны. На одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов. Так подается сигнал гражданской обороны "Внимание всем!"», — говорится в сообщении МЧС.

Так проверяют работоспособность всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения на случай чрезвычайных ситуаций, уточняется на сайте ведомства.

«Услышав звук сирены, необходимо не поддаваться панике, сохранять спокойствие, включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение», — пояснили в МЧС.

Новости
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