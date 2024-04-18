Как уберечь себя и своё имущество в непогоду
Гроза, ливни и шквалистый ветер — частые спутники весенне-летнего сезона во многих регионах России. Чтобы вы, ваши близкие и ваше имущество не пострадали от погодных катаклизмов, важно придерживаться простых правил.
Что нужно и не нужно делать, если в вашем городе объявили штормовое предупреждение, — в этой статье.
Правила безопасности на улице
Согласно памятке главного управления МЧС России по Москве, во время шторма не стоит без необходимости выходить на улицу. Если вы никак не можете удалённо поработать из дома, не рекомендуется выезжать в город на большие расстояния на автомобиле. Грозы с ливнем и сильный ветер сильно ухудшают видимость на дорогах, а вспышки молний могут ослепить водителей и спровоцировать аварии.
Если штормовое предупреждение объявлено, пока вы на работе, лучше переждите непогоду в своём здании и офисе.
Если ураган застал вас на улице, найдите надёжное укрытие. Ни в коем случае не прячьтесь под деревьями, не стойте на автобусных остановках, под рекламными щитами, железными конструкциями, навесами, рядом с палатками. Лучше всего спуститься в метро или подземный переход, или зайти в ближайший магазин, или в любое здание рядом.
Что делать в квартире и доме
Обязательно закройте окна и двери. Если у вас открытый балкон, занесите все предметы, которые могут быть унесены ветром, в квартиру.
В частном доме по возможности оперативно уберите с участка инвентарь и другие предметы, которые может снести ветром. Закройте двери в хозяйственные пристройки. Если есть собака на привязи, отпустите её и впустите в дом или любое крытое место. Внутри шторм лучше переждать в самой просторной части дома. Хорошо, если в доме есть генератор — на случай, если пропадёт доступ к электричеству.
Не подходите близко к окнам, постарайтесь отказаться от активного использования электроприборов.
Дети и домашние питомцы часто боятся непогоды, молний и громких звуков. Постарайтесь находиться рядом. Если у вас есть шумоизоляционная повязка для питомца — лучше надеть её при слишком громких звуках грома.
Как защитить автомобиль
Лучше всего припарковать автомобиль в гараж, любую крытую парковку. Если такой возможности нет, оставьте автомобиль подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Если находитесь за рулём, соблюдайте скоростной режим и держите дистанцию.
Чтобы защитить своё имущество от несчастных случаев, в том числе стихийных бедствий, можно приобрести страховой полис в разделе «Моя недвижимость» на Домклик.
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