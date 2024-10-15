Регистрацию домов на несколько семей упростят
Дома, поделенные для проживания нескольких семей, а также хозяйственные постройки можно будет оформить в собственность в упрощенном порядке. Такой закон приняла Госдума.
Документ внесли в Госдуму в феврале, авторы инициативы тогда отмечали, что таким образом хотят расширить «дачную амнистию». Согласно законопроекту, по упрощенной схеме можно будет зарегистрировать права на дома блокированной застройки, возведенные до 14 мая 1998 года.
Ранее один из авторов документа, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснял, что такие дома были распространены в 1960-1970-х годах. Они состоят из нескольких частей, у каждой из которых свой вход и свои хозяева. Но дома объединяет крыша и общая стена. У них также единый земельный участок и общие коммуникации, из-за чего при оформлении собственности возникают проблемы, отмечал он.
Упрощенная процедура регистрации будет действовать также для бань, сараев, теплиц, погребов и других хозпостроек. Сведения о них будут вносить в ЕГРН на основании техпаспортов или оценочной документации.
Для этого объекты должны быть включены в технический или государственный реестр домовладения до 1 января 2013 года, а у владельца должно быть право на соответствующий земельный участок.
Такой порядок не будет распространяться на постройки, которые признаны самовольными и подлежат сносу.
Как зарегистрировать право собственности на дом и земельный участок
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