Региональная льготная ипотека может появиться в Приморье
Власти Приморского края думают над созданием региональной льготной ипотеки для тех, кто не соответствует условиям «Дальневосточной» и «Арктической». Об этом заявил губернатор региона Олег Кожемяко.
По итогам совещания под руководством вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева глава региона отметил, что «Дальневосточная» и «Арктическая» ипотека популярны у жителей края, благодаря программе 36 тыс. семей «связали свою жизнь с Приморьем», но под условия программы подпадают не все категории граждан.
По словам Кожемяко, есть те, кто не может приобрести арендное жилье по «Дальневосточной ипотеке» из-за возраста.
«Сейчас обсуждаем вопрос, чтобы расширить полномочия и дать возможность субъектам через свои полномочные организации заниматься ипотекой, выдавать кредиты для строительства жилья гражданам иных категорий, которые не подпадают под "Дальневосточную ипотеку"», — сказал губернатор.
«Дальневосточную ипотеку» в России запустили в 2019 году. В 2023-м программу распространили на Арктическую зону РФ.
Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке
Добрый день!!!
лично я считаю. что для начала необходимо разобраться с теми программами , которые действуют на сегодняшний день. Ваша "многообещающая" дальневосточная ипотека на сегодняшний день в моногородах на вторичное жилье вообще не работает. А вы решили изобрести еще одну, которая тоже работать не будет???? в нашем городе дальневосточная ипотека очень странный предмет она вроде есть. но ее как бы нет!!!!
Здравствуйте! Работаю учителем в моногороде, хочу купить дом у физ.лица,а сделать это не могу, так как банки приостановили выдачу Дальневосточной ипотеке на вторичное жилье. Когда снимут ограничения, и можно брать будет покупать жилье на вторичном рынке?
Алена З.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Сегодня для сделок на вторичном рынке от продавца физлица действуют ограничения. Узнать подробности сделки с физлицом можно у менеджера в личном кабинете Домклик.
Уточним, покупка вторичного жилья по программе "Дальневосточная ипотека" также возможна при участии продавца юрлица или ИП.
Здравствуйте! У меня муж участник СВО, мы не можем купить вторичное жилье в моногороде? Живем в Арсеньеве, хотим купить квартиру и не можем. как банки приостановили выдачу жилья. вводить новую ипотеку, на эту нет средств???
Ольга С.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Для уточнения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.
Здравствуйте! Подскажите,а когда вообще можно нормально будет купить квартиру в Дальневосточную ипотеку на вторичное жилье в моногороде без всяких комиссий банка? Банки просто не выдают данную ипотеку.Если берешь новостройку ,то нужно заплатить субсидию.Что вообще происходит?
Елена Г.здравствуйте! Актуальные условия программы представлены здесь. Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
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