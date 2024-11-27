«Дальневосточный гектар» получили 145 тыс. россиян
Земельные участки по программе «Дальневосточный и арктический гектар» с начала ее действия дали 145 тыс. человек. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Программа «Дальневосточный гектар» заработала в июне 2016 года. На Арктическую зону России ее распространили в августе 2021-го. В рамках программы можно бесплатно получить земельный участок в ДФО и Арктике, на котором в том числе разрешено построить дом.
«145 тыс. человек получили землю по программе "Дальневосточный и арктический гектар"», — сказал Чекунков на парламентских слушаниях Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики в Госдуме.
Он также упомянул программу доступного арендного жилья, которая помогает привлекать специалистов в ДФО. По словам главы Минвостокразвития, деньги вложены в 10 тыс. таких квартир, где цена на аренду благодаря субсидированию в три раза ниже рынка.
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