Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать

«Дальневосточный гектар» получили 145 тыс. россиян

Новости
Дата публикации: 27 нояб 2024
331
«Дальневосточный гектар» получили 145 тыс. россиян

Земельные участки по программе «Дальневосточный и арктический гектар» с начала ее действия дали 145 тыс. человек. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Программа «Дальневосточный гектар» заработала в июне 2016 года. На Арктическую зону России ее распространили в августе 2021-го. В рамках программы можно бесплатно получить земельный участок в ДФО и Арктике, на котором в том числе разрешено построить дом.

«145 тыс. человек получили землю по программе "Дальневосточный и арктический гектар"», — сказал Чекунков на парламентских слушаниях Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики в Госдуме.

Он также упомянул программу доступного арендного жилья, которая помогает привлекать специалистов в ДФО. По словам главы Минвостокразвития, деньги вложены в 10 тыс. таких квартир, где цена на аренду благодаря субсидированию в три раза ниже рынка.

Материалы по теме:

Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Хотели бы вы стать участником программы?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Ставку по «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеке повышать не будут
919
Почти 500 млн рублей получат регионы ДФО для помощи многодетным с ипотекой
630
«Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку взяли свыше 125 тыс. семей
663
Больше всего кредитов по «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеке в 2024 году взяли жители Якутии
474
Актуальное
Большинство россиян заявили о необходимости ремонта в своем жилье
сегодня 10:00
80
Почти половина россиян ничего не слышали о ключевой ставке — опрос
вчера 10:00
414
Главное за неделю со 2 по 6 декабря 2024 года
06 дек 2024
6K
Исследование Домклик: к ноябрю процент льготной ипотеки стабилизировался на уровне 40-50%
06 дек 2024
1K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Перейти в канал