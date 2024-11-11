«Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку распространят на работников культуры
Участники программы «Земский работник культуры» в Дальневосточном федеральном округе со следующего года смогут получить «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.
«Правительству РФ: с учетом ранее данного поручения обеспечить начиная с 1 января 2025 года реализацию программы "Земский работник культуры", предусматривающей осуществление единовременной выплаты в размере 2 млн руб. специалистам в случае их переезда в Дальневосточный федеральный округ, а также распространить действие программы "Дальневосточная и арктическая ипотека" на таких специалистов», — говорится в тексте поручений.
Доклад кабмин должен подготовить до 15 декабря этого года, а далее отчитываться ежегодно.
Запуск программы «Земский работник культуры» с 2025 года Путин анонсировал в послании Федеральному собранию. Она предполагает помощь специалистам, которые переезжают на работу в села или малые города.
Ранее Путин также поручил сохранить ставку 2% по «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеке до 2030 года.
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Жанна Л.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.