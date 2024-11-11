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«Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку распространят на работников культуры

Новости
вчера 11:38
457
«Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку распространят на работников культуры

Участники программы «Земский работник культуры» в Дальневосточном федеральном округе со следующего года смогут получить «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

«Правительству РФ: с учетом ранее данного поручения обеспечить начиная с 1 января 2025 года реализацию программы "Земский работник культуры", предусматривающей осуществление единовременной выплаты в размере 2 млн руб. специалистам в случае их переезда в Дальневосточный федеральный округ, а также распространить действие программы "Дальневосточная и арктическая ипотека" на таких специалистов», — говорится в тексте поручений.

Доклад кабмин должен подготовить до 15 декабря этого года, а далее отчитываться ежегодно.

Запуск программы «Земский работник культуры» с 2025 года Путин анонсировал в послании Федеральному собранию. Она предполагает помощь специалистам, которые переезжают на работу в села или малые города.

Ранее Путин также поручил сохранить ставку 2% по «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеке до 2030 года.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
На какие еще категории стоило бы распространить «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии2
Ж
Жанна Л.
13 часов назад

Работники сельского хозяйства - оленеводство, рыболовства, скотоводство и тд.. и приравненные к ним.

Домклик
12 часов назад

Жанна Л.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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