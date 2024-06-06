Разрыв цен между новостройками и вторичкой в Петербурге достиг 38%
По информации Домклик, основанной на собственных данных по ипотечным сделкам с участием Сбера, разрыв цен между новостройками и вторичкой в Санкт-Петербурге достиг 38%. Средняя цена за кв. м новостройках сейчас 270 538 руб., на вторичном рынке — 195 906 руб.
В Москве этот показатель чуть ниже: тут квартиры в новостройках стоят дороже квартир на вторичном рынке в среднем на 30%. В столице средняя цена за кв. м в новостройках составляет 395 798 руб., а на вторичном рынке — 303 179 руб.
При этом в целом по России разрыв цен еще ниже, в районе 26%. Средняя стоимость кв. м в новостройках сейчас 144 426 руб., на вторичке — 114 527 руб.
Данные Домклик с ценами на недвижимость в различных регионах РФ обновляются ежедневно для свободного использования. Доступ к сервису предоставляется бесплатно.
В Питере покупать квартиру себя не уважать. Город осталый, от Москвы лет так на 100
Пользовательздравствуйте. Каждому свое) Спасибо, что поделились своим мнением.
Пользовательв Петербурге очень красиво, и жить можно хорошо, это вам говорит человек который всю жизнь прожила в Москве и уехала жить в Петербург 6 лет назад, и я так живу в центре города на Сенной, как и в Москве жила на Таганке, меня все устраивает
Елизавета Т.очень рады, что вам нравится жизнь в Питере 💚