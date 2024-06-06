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Разрыв цен между новостройками и вторичкой в Петербурге достиг 38%

Дата публикации: 06 июн 2024
Разрыв цен между новостройками и вторичкой в Петербурге достиг 38%

По информации Домклик, основанной на собственных данных по ипотечным сделкам с участием Сбера, разрыв цен между новостройками и вторичкой в Санкт-Петербурге достиг 38%. Средняя цена за кв. м новостройках сейчас 270 538 руб., на вторичном рынке — 195 906 руб.

В Москве этот показатель чуть ниже: тут квартиры в новостройках стоят дороже квартир на вторичном рынке в среднем на 30%. В столице средняя цена за кв. м в новостройках составляет 395 798 руб., а на вторичном рынке — 303 179 руб.

При этом в целом по России разрыв цен еще ниже, в районе 26%. Средняя стоимость кв. м в новостройках сейчас 144 426 руб., на вторичке — 114 527 руб.

Данные Домклик с ценами на недвижимость в различных регионах РФ обновляются ежедневно для свободного использования. Доступ к сервису предоставляется бесплатно.

Новости
Цены на недвижимость
Курс недвижимости
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Комментарии4
П
Пользователь
07 июн 2024

В Питере покупать квартиру себя не уважать. Город осталый, от Москвы лет так на 100

Домклик
07 июн 2024

Пользовательздравствуйте. Каждому свое) Спасибо, что поделились своим мнением.

Е
Елизавета Т.
08 июн 2024

Пользовательв Петербурге очень красиво, и жить можно хорошо, это вам говорит человек который всю жизнь прожила в Москве и уехала жить в Петербург 6 лет назад, и я так живу в центре города на Сенной, как и в Москве жила на Таганке, меня все устраивает

Домклик
10 июн 2024

Елизавета Т.очень рады, что вам нравится жизнь в Питере 💚

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