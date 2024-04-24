Какие квартиры продаются в дореволюционных домах Санкт-Петербурга: исследование Домклик
Исторические здания Санкт-Петербурга всегда привлекали внимание покупателей своей красотой, архитектурными изысками и особой атмосферой. Однако, покупая квартиру в здании старого жилого фонда, надо хорошо понимать особенности этого сегмента.
Аналитический центр Домклик исследовал рынок дореволюционного жилья Северной столицы и рассказал о ключевых характеристиках предложения. Эксперты изучили географию и составили портрет предлагаемой квартиры. Также аналитики охарактеризовали предложение лотов в дореволюционных домах на рынке аренды.
Методология: как и что считали аналитики
Предметом анализа стали объявления о продаже квартир в домах Санкт-Петербурга, построенных до 1917 года включительно (данные Домклик по состоянию на апрель 2024 года). Эксперты изучили распределение предлагаемого жилья по районам.
Для районов с достаточным количеством объявлений, где доля от общего количества объявлений по городу более 1%, были определены следующие характеристики квартир: медианная площадь, стоимость, распределение по комнатности (студии, 1, 2, 3, 4+ комнат), а также наиболее распространенный этаж.
Стоимость квартиры рассчитывалась как произведение медианной стоимости квадратного метра и 70 кв. м (медианная площадь дореволюционных домов в Санкт-Петербурге). Кроме того, эксперты сравнили текущие показатели с данными за апрель 2023 года.
Дополнительно аналитики Домклик определили особенности предложения в дореволюционных домах Санкт-Петербурга на рынке долгосрочной аренды: сроком от месяца. В статье приведены данные для районов с достаточным количеством объявлений — не менее 10 шт.
Какие квартиры продаются в дореволюционных домах Санкт-Петербурга
Сколько стоят такие квартиры
В среднем по Санкт-Петербургу стоимость квартиры стандартного размера (70 кв. м) составляет 16,2 млн руб. При этом самые дорогие квартиры расположены в исторических районах. В Центральном районе квартира площадью 70 кв. м обойдется в 17,3 млн руб., в Петроградском — в 16,3 млн руб., в Василеостровском районе — в 15,5 млн руб.
Наиболее дешевые объекты находятся дальше от центра — в Выборгском (12,5 млн руб.), Фрунзенском (13 млн руб.) и Московском (13,7 млн руб.) районах.
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Много ли таких квартир в продаже
По данным за апрель 2024 года, квартиры в дореволюционных домах занимают 9,3% в структуре предложения Санкт-Петербурга. Более 90% всех объявлений размещено в престижных районах — Центральном (45,3%), Адмиралтейском (21%), Петроградском (16,1%) и Василеостровском (10,1%).
В других районах Санкт-Петербурга объем предложения существенно ниже. Так, в Калининском, Фрузенском, Московском и Выборгском районах доля объявлений колеблется всего от 1 до 2%. В остальных частях города показатель не превышает 1%.
Какая у них площадь и на каких этажах продаются такие квартиры
Медианная площадь объектов в дореволюционных домах Санкт-Петербурга составляет 70 кв. м.
Самые большие квартиры находятся в Петроградском районе — 73 кв. м, Адмиралтейском — 69 кв. м, Выборгском — 68 кв. м. А самые маленькие квартиры расположены в Василеостровском — 55 кв. м, Калининском — 57 кв. м, Московском — 62 кв. м.
Дополнительно аналитики Домклик выяснили, на каких этажах предлагаются квартиры в дореволюционных домах. Как и ожидалось, более 90% объектов размещены на первых пяти этажах. Самый распространенный вариант — второй этаж (25,8% объявлений).
Сколько комнат в таких квартирах
В целом по Санкт-Петербургу наиболее распространенными квартирами в домах до 1917 г. постройки являются студии (26,5%). Далее идут квартиры с 4 комнатами и более (25,4%), а также трехкомнатные (23,3%) и двухкомнатные (18,8%) лоты. Реже всего встречаются однокомнатные квартиры (5,9%).
Если рассматривать статистику по районам Санкт-Петербурга, то можно выделить следующие особенности рынка предложения:
1. Центральные локации в основном характеризуются широкой распространенностью как студий, так и крупногабаритных квартир с 4 и более комнатами.
Чаще всего студии встречаются в Василеостровском (35,3% в районной структуре предложения квартир в дореволюционных домах) и Центральном (31,8%) районах, а крупногабаритное жилье — в Петроградском (33,5%) и Адмиралтейском (25,8%) районах.
2. Более удаленные районы зачастую отличаются наличием большого количества двух- и трехкомнатных квартир.
Эти квартиры наиболее широко представлены в структуре предложения Московского (35,9% и 28,2% соответственно), Фрунзенского (34,1% и 31,7%) и Выборгского (33,3% и 26,7%) районов.
3. Однокомнатные квартиры являются наименее распространенными.
Таких квартир меньше всего практически в каждом районе, а их доля нигде не превышает 10%. Исключение — Московский район (12,8%).
Топ-10 самых дорогих квартир находятся в трех дореволюционных домах Санкт-Петербурга
1. Клубный дом «Три грации», расположенный напротив Таврического сада. Дом был построен в 1906-1907 годах. До 1917 г. в нем проживали депутаты Первой городской Думы, сенаторы, высшие офицерские чины. Часть дома принадлежала посольству Норвегии.
2. Доходный дом Веге, построенный в 1912-1914 гг. До революции здесь жили высшие городские чиновники, генералы, композиторы, художники, артисты Мариинского театра. В доме снимал квартиру и знаменитый оперный певец Ф.И. Шаляпин.
3. Особняк Кушелева-Безбородко, созданный еще в 1774-1775 г. В разное время он принадлежал генералу И. Меллер-Закомельскому, графу А. Кушелеву-Безбородко, купцу А. Елисееву.
Какие квартиры в дореволюционных домах предлагаются на рынке аренды
Что касается рынка аренды квартир в дореволюционных домах, объем предложения довольно скромный: количество объектов существенно ниже, чем продаваемых лотов на вторичном рынке.
При этом на рынке аренды доля дореволюционного жилья на рынке аренды все же заметная: она составляет 8,1% от общего количества объявлений в Санкт-Петербурге. По данным на начало апреля, больше всего предложения сконцентрировано в трех исторических районах Северной столицы — Центральном, Адмиралтейском и Петроградском.
В среднем по городу стандартные лоты площадью 70 кв. м. можно снять за 82 тыс. руб. в месяц. При этом в вышеперечисленных районах стоимость аренды варьируется от 60 до 90 тыс. руб. в месяц.
Если говорить о прочих характеристиках арендного жилья, то площадь несколько выше, чем в предложении продаваемых квартир — 76 кв. м. На Домклик в основном представлены двухкомнатные квартиры (34,5%), а также трехкомнатные квартиры и крупногабаритное жилье с 4 и более комнатами (по 19,5%). Чаще всего квартиры в дореволюционных домах сдаются на 3-м этаже (31%).