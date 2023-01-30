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Размер материнского капитала вырастет с 1 февраля на 12%

Дата публикации: 30 янв 2023
Размер материнского капитала вырастет с 1 февраля на 12%

Материнский капитал 1 февраля 2023 года проиндексируют на 11,9%. Благодаря этому размер выплат для первого ребенка составит 587 тысяч рублей, а на второго — 775,6 тысячи рублей.

Помимо этого, аналогично будет увеличена доплата при рождении второго ребенка. С 1 февраля ее размер составит 188,6 тысячи рублей. Ее смогут получить семьи, которые ранее уже оформляли маткапитал.

Материнский капитал можно потратить на:

  • первоначальный взнос по ипотеке
  • досрочное погашение ипотеки
  • покупку жилья
  • строительство или реконструкцию дома
  • образование детей
  • накопительную пенсию мамы
  • товары и услуги для детей-инвалидов
  • ежемесячную выплату (при определенных условиях)

Как сообщалось ранее, средства материнского капитала на улучшение жилищных условий за 16 лет действия программы использовали свыше 8,2 млн семей. В общей сложности на приобретение или строительство жилья, в том числе на погашение ипотеки направлено свыше 3 трлн рублей.

Читайте также: Материнский капитал на улучшение жилищных условий в 2023 году

Материнский капитал
Новости
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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