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В России предложили отменить доли детей в жилье, приобретенном на средства маткапитала

Дата публикации: 14 янв 2023
В России предложили отменить доли детей в жилье, приобретенном на средства маткапитала

Депутаты «Единой России» предложили отменить обязанность родителей выделять детям доли в жилье, приобретенном с использованием материнского капитала, узнали «Известия».

Как пояснила один из инициаторов законопроекта — зампредседатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, сейчас доли детей зачастую ничтожно малы (1/20 и менее), а, между тем, это сильно осложняет сделки с такой недвижимостью. Невозможно перепродать недостроенную новостройку, реализовать квартиру на вторичном рынке, из-за чего продавцам приходится делать большие скидки, отметила депутат.

Законопроект планируют внести в Госдуму в ближайшее время.

Какие еще инициативы о доле детей предлагали в Госдуме

В конце 2022 года депутаты «Единой России» также предлагали разрешить передавать долю детей в жилье, купленном на средства маткапитала или доставшегося в наследство, на долю в квартире близкого родственника. 

Как поясняли инициаторы предложения, при покупке другой квартиры вместо той, где использовался маткапитал и есть доля ребенка, сделку приходится согласовывать в органах опеки. Из-за ожидания решения продавцам приходится идти на уступки и делать скидки. В случае, когда семья хочет приобрести квартиру в новостройке по договору долевого участия, сделка может быть невозможна в принципе.

Некоторые граждане хотят провести обмен между несколькими своими квартирами или продать жилье, чтобы получить деньги, но органы опеки в основном запрещают такую продажу с перечислением средств на банковский счет ребенка, если ему не приобретается другое жилье. Как отмечали депутаты, реализация такой идеи могла бы стать важным шагом в решении подобных проблем.

Как выделить долю в ипотечной квартире

Свыше 8,2 миллиона семей в России улучшили жилищные условия средствами маткапитала

Такие данные привели в министерстве труда и социальной защиты России.

За 16 лет действия программы порядка 5,4 млн семей смогли частично или полностью погасить ипотеку и внести маткапитал как первоначальный взнос по ипотеке на приобретение или строительство жилья. Еще 2,8 млн семей с помощью материнского капитала улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.

В общей сложности на приобретение или строительство жилья, в том числе на погашение ипотеки направлено свыше 3 трлн руб.

Читайте также, как использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий в 2023 году

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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